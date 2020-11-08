Campeões mundiais Sub-17, Gabriel Veron e Talles Magno se reencontram em Palmeiras x Vasco

Crédito: Alexandre Loureiro/CBF

De volta ao time titular do Palmeiras após a lesão de Wesley, Gabriel Veron vai ter um reencontro especial neste domingo (8), quando o Verdão encara o Vasco, em São Januário, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão 2020, às 16h (de Brasília).

O bola de ouro do último mundial Sub-17 estará do lado oposto de outra grande joia da geração, o garoto Talles Magno. Juntos, os dois comandaram o ataque do Brasil no tetracampeonato da categoria, disputado em novembro de 2019, no Brasil.

Esta será a primeira vez que as duas promessas da geração 2002 se encaram frente a frente como profissionais. Também será a estreia dos dois neste duelo tão histórico e tradicional, que já decidiu o título do Brasileirão, em 1997.