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Campeões mundiais Sub-17, Gabriel Veron e Talles Magno se reencontram em Palmeiras x Vasco

Dupla de atacantes foi destaque na campanha da Seleção Brasileira de base no título da Copa do Mundo de 2019 e nunca se enfrentou no futebol profissional
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LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 08:10

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 08:10

Crédito: Alexandre Loureiro/CBF
De volta ao time titular do Palmeiras após a lesão de Wesley, Gabriel Veron vai ter um reencontro especial neste domingo (8), quando o Verdão encara o Vasco, em São Januário, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão 2020, às 16h (de Brasília).
O bola de ouro do último mundial Sub-17 estará do lado oposto de outra grande joia da geração, o garoto Talles Magno. Juntos, os dois comandaram o ataque do Brasil no tetracampeonato da categoria, disputado em novembro de 2019, no Brasil.
Esta será a primeira vez que as duas promessas da geração 2002 se encaram frente a frente como profissionais. Também será a estreia dos dois neste duelo tão histórico e tradicional, que já decidiu o título do Brasileirão, em 1997.
Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em São Januário, Rio de Janeiro. O jogo será transmitido pela Rede Globo (TV Aberta para todo o Brasil, menos RS, PR, BA e MA) e também pelo Premiere FC.

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