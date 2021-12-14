Campeões do mundo pelo Flamengo se reúnem e comemoram os 40 anos do título de 1981: 'É gratificante'

O título mundial de clube do Flamengo completou 40 anos nesta segunda-feira, 13 de dezembro, e a data foi comemorada em grande estilo pelos ídolos do Rubro-Negro. O elenco se reuniu num clube, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para um jantar com a presença de alguns torcedores e relembraram grandes momentos daquele ano especial.Estiveram presentes Adílio, Ancelmo, Andrade, Baroninho, Júnior, Leandro, Lico, Marinho, Mozer, Nei Dias, Nunes, Peu, Raul, Tita, além de Paulo César Carpegiani Zico. O único que não conseguiu estar presente foi o goleiro Cantarelli.

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Recém chegado do Japão, Zico fez questão de destacar a importância do encontro, tanto para os ex-jogadores, quanto para o torcedor apaixonado que esteve presente no evento.

- É gratificante para todos nós, para todos que estão participando deste momento, pois foi uma geração que marcou história, mais ainda no meu caso por ser meu clube de coração e poder conquistar o maior título da história. É sempre gostoso a gente se reunir, contar história e dar essa oportunidade a esse torcedor que sempre nos apoiou - disse o Galinho.

O ídolo Júnior também falou da satisfação de ver o elenco reunido para comemorar uma data tão especial, destacando o espírito de união entre eles que permanece até hoje.

- Eu acho que o Flamengo é tão grandioso, que por mais que a gente faça algo, somos pequenos diante do Flamengo. A nossa história ficou na história, mas o período de carreira como é muito curto, a gente quer sempre dar mais para o Flamengo. O Flamengo foi tudo na minha vida - disse Leandro.

Ao LANCE!, em entrevista exclusiva recente, Tita havia comentado sobre o encontro:

- Nós somos amigos até hoje, temos uma amizade impressionante. O tempo não interrompeu e vamos fazer essa comemoração muito justa. 40 anos não são 40 dias nem 40 meses. Nós resolvemos comemorar essa data, vamos fazer um jantar comemorativo e convidamos 250 pessoas para participar. Tenho certeza que vai ser muito legal porque vamos relembrar esses momentos, reviver esses momentos. Foi muito bonito esse tempo que estivemos juntos aí de 78 até 1983.

Durante o evento, o grupo campeão do mundo 1981 presenteou os convidados com uma medalha comemorativa, anunciou um site oficial e redes sociais onde os rubro-negros poderão encontrar produtos e novidades sobre os projetos que estão por vir - sabia mais aqui.

Em tempo: a festa foi encerrada com a apresentação do grupo Samba da Sopa, com participação do músico Alceu Maia, além do cantor e flamenguista Xande de Pilares.