Campeões do Brasileirão sub-17 posam para foto oficial e expõem taça na sala de troféus do Fluminense

Crédito: Fluminense conquistou o título inédito do Brasileirão sub-17 ao vencer o Athletico-PR (LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Após a conquista do título inédito do Campeonato Brasileiro sub-17 sobre o Athletico-PR, os Moleques de Xerém chegaram ao Rio de Janeiro nesta terça. A equipe foi recebida pelo presidente do clube, Mário Bittencourt, no estádio das Laranjeiras, e posaram para a foto oficial da conquista. Além disso, a taça foi exposta na sala de troféus do Tricolor.

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– A forma dos jogadores serem imortalizados em um clube, deixar um legado, é conquistar títulos importantes como o do Brasileiro Sub-17. Hoje, estes meninos colocaram o nome deles na história do Fluminense. O trabalho realizado em Xerém é muito bom e importante para o nosso clube e como torcedor, estou orgulhoso do que estes meninos fizeram - elogiou Mário Bittencourt em entrevista ao site oficial do Fluminense. Mário Bittencourt recebeu os atletas nas Laranjeiras (LUCAS MERÇON - FLUMINENSE F.C)O treinador Guilherme Torres agradeceu à diretoria, comissão técnica e ao jovens jogadores pelo apoio ao projeto de Xerém. Com isso, ele disse que o momento é de comemorar o título e descansar para o próximo jogo da equipe diante do Atlético-MG, no estádio das Alterosas, dia 6 de janeiro, pela partida de ida das quartas de finais da Copa do Brasil da categoria.

- Algumas semanas atrás estávamos todos aqui na Sala de Troféus fazendo uma preleção para um jogo, hoje estamos colocando a taça de campeão na galeria deste clube centenário. Quero agradecer a diretoria, a comissão técnica e aos jogadores, que são o centro do nosso processo, por este título inédito. Vamos comemorar e depois de descansar voltar aos treinos em busca da Copa do Brasil - relembrou o treinador Guilherme Torres ao site oficial do clube.

O meio-campista congolês Metinho também comentou sobre a conquista inédita do Fluminense. Considerada por muitos no clube como a "Geração dos sonhos", a nova safra de jogadores do Tricolor conseguiram a consagração na Arena da Baixada ao derrotar novamente o Athletico-PR por 2 a 1 com gols de Matheus Martins e Kayky.