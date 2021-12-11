Campeões Atlético-MG e Corinthians dominam Prêmio Brasileirão

O Prêmio Brasileirão celebrou, como era esperado, os campeões Atlético-MG, na elite masculina, e Corinthians, na elite feminina. Na noite desta sexta-feira, na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio, a seleção do Brasileirão, o Galo colocou seis jogadores. Teve também Hulk eleito o craque e Cuca, o melhor treinador. Mas como o time mineiro disputará o primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste domingo, contra o Athletico-PR, somente dirigentes estiveram no evento. Os atletas premiados receberam o prêmio a distância.