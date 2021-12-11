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futebol

Campeões Atlético-MG e Corinthians dominam Prêmio Brasileirão

Evento na CBF celebrou os melhores de cada posição no masculino e feminino. Cuca e Hulk foram outros destaques, mas o Galo, às vésperas da final da Copa, esteve desfalcado...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 22:53

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 22:53

O Prêmio Brasileirão celebrou, como era esperado, os campeões Atlético-MG, na elite masculina, e Corinthians, na elite feminina. Na noite desta sexta-feira, na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio, a seleção do Brasileirão, o Galo colocou seis jogadores. Teve também Hulk eleito o craque e Cuca, o melhor treinador. Mas como o time mineiro disputará o primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste domingo, contra o Athletico-PR, somente dirigentes estiveram no evento. Os atletas premiados receberam o prêmio a distância.
Goleira: Luciana (Ferroviária)Lateral-direita: Bruna Calderan (Palmeiras)Zagueira 1: Erika (Corinthians)Zagueira 2: Agustina (Palmeiras)Lateral-esquerda: Yasmin (Corinthians)Meio-campistas: Julia Bianchi (Palmeiras), Ingryd (Corinthians), Gabi Zanotti (Corinthians) e Tamires (Corinthians)Atacantes: Adriana (Corinthians) e Bia Zaneratto (Palmeiras)Craque: Bia Zaneratto (Palmeiras)Revelação: Rafaela (Grêmio)

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