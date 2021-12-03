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Campello x Pássaro: dois Alexandres, um relatório, críticas e o Vasco no meio do fogo cruzado

Ex-diretor executivo de futebol entregou relatório ao Cruz-Maltino no qual elenca melhorias que avalia terem sido feitas sob sua gestão. Ex-presidente não deixou barato...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 15:19

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:19

Enquanto o mercado do Vasco para contratação de jogadores está frio, quase gelado devido à indefinição do novo departamento de futebol, os bastidores estão quentes. Personagens que não estão mais no clube protagonizaram, recentemente, um duelo de narrativas em relação ao legado deixado. São eles Alexandre Campello, presidente anterior a Jorge Salgado, e Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol do clube até o mês passado.Tudo começou quando, na noite da última quarta-feira, o site "Uol" publicou reportagem com um relatório feito por Alexandre Pássaro. O dirigente elencou uma série de itens básicos, como gelo e marcação correta das dimensões do campo, que não havia, segundo ele. E, a partir da gestão dele, o Cruz-Maltino teria passado a ter.
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O executivo foi contratado em janeiro, ainda sob o guarda-chuva do mandatário que vivia as últimas semanas no cargo - mas em acordo com Salgado, já eleito. Campello, nesta sexta-feira, não deixou por menos as avaliações de Pássaro e, no Twitter, criticou o ex-funcionário e usou de trocadilhos com o sobrenome dele.
- O jovem Pássaro se ofendeu por ter sido chamado de jovem. E como não admite a inexperiência e o despreparo, danou a piar! A falar mal da empresa que o empregou. Que deu a ele a oportunidade de mostrar que era capaz - afinal, no Morumbi, não passa mais na porta - publicou o ex-presidente do Vasco.
Crédito: AlexandreCampellofoiumdosresponsáveispelacontrataçãodeAlexandrePássaro(MontagemLANCE!

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