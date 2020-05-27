Campello revela testes positivos de COVID-19 em jogadores do Vasco

Uma das vozes que militam pelo retorno das atividades no futebol carioca, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, revelou, nesta quarta-feira, que alguns jogadores do elenco testaram positivo para o COVID-19. Sem revelar nomes e nem a quantidade de atletas infectados, o mandatário disse que já tem em mãos parte dos resultados dos testes que vem sendo feitos desde a última sexta-feira.
- Nós temos alguns resultados prontos. Outros, ainda não. Isso foi feito de maneira sequencial, então, uns saem antes dos outros. Sim, tem um número de atletas que foram, sim, contaminados. Como ocorreu em outros clubes. Isso demonstra que estar em casa não impede a contaminação – afirmou Campello, em entrevista ao Esporte Interativo.
O clube de São Januário testou jogadores e familiares, entre com o objetivo de iniciar ações que preparam a retomada de treinos. Aqueles que tiveram a infecção confirmada foram orientados a permanecer em casa. O Vasco estuda retomar as atividades na próxima quinta-feira, seguindo o protocolo de segurança Jogo Seguro, elaborado em conjunto por médicos dos clubes do Rio, com aval da Ferj e sem a assinatura de Botafogo e Fluminense.E MAIS:Leven Siano anuncia fim do acordo para Yaya Touré jogar no VascoCOLUNA DE VÍDEO: O sucesso do jovem ex-Vasco no futebol europeuDono de empresa que patrocina o Vasco é alvo de operação da PFValorização de coadjuvantes por Ramon é motivo de esperança E MAIS: