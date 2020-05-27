Campello revela testes positivos de COVID-19 em jogadores do Vasco

Crédito: Presidente do Vasco defende o retorno das atividades no Rio (Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Uma das vozes que militam pelo retorno das atividades no futebol carioca, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, revelou, nesta quarta-feira, que alguns jogadores do elenco testaram positivo para o COVID-19. Sem revelar nomes e nem a quantidade de atletas infectados, o mandatário disse que já tem em mãos parte dos resultados dos testes que vem sendo feitos desde a última sexta-feira.

- Nós temos alguns resultados prontos. Outros, ainda não. Isso foi feito de maneira sequencial, então, uns saem antes dos outros. Sim, tem um número de atletas que foram, sim, contaminados. Como ocorreu em outros clubes. Isso demonstra que estar em casa não impede a contaminação – afirmou Campello, em entrevista ao Esporte Interativo.