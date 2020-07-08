Campello revela ter sido infectado por COVID-19 no final de março

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello, revelou, nesta quarta-feira ter sido infectado pelo COVID-19, no final de março. O mandatário vascaíno afirmou não saber a origem da contaminação e contou que a primeira a sentir os sintomas foi a esposa, Lorena Campello.

– Ainda existia muita dúvida sobre o que fazer. Eu tive dor no corpo, náusea, dor de cabeça e perdi o olfato. Por isso tinha tanta certeza do diagnóstico. Minha mulher não sentia cheiro de nada. Cheirava produto de limpeza, que é forte, e nada – disse Campello, em entrevista ao Jonral Extra.

Além do casal, duas funcionárias e a sogra do mandatário também contraíram a doença. No começo de março, a mulher do presidente, que é influenciadora digital, fez uma viagem à Milão, na Itália. Os dois passaram mais de um mês em casa, no bairro da Barra da Tijuca e liberaram os colaboradores.