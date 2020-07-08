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Campello revela ter sido infectado por COVID-19 no final de março

Presidente do Vasco só foi testado na retomada das atividades do Cruz-Maltino no final de maio. Além dele, a mulher e dois funcionários domésticos também se contaminaram...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 16:58

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:58

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello, revelou, nesta quarta-feira ter sido infectado pelo COVID-19, no final de março. O mandatário vascaíno afirmou não saber a origem da contaminação e contou que a primeira a sentir os sintomas foi a esposa, Lorena Campello.
– Ainda existia muita dúvida sobre o que fazer. Eu tive dor no corpo, náusea, dor de cabeça e perdi o olfato. Por isso tinha tanta certeza do diagnóstico. Minha mulher não sentia cheiro de nada. Cheirava produto de limpeza, que é forte, e nada – disse Campello, em entrevista ao Jonral Extra.
Além do casal, duas funcionárias e a sogra do mandatário também contraíram a doença. No começo de março, a mulher do presidente, que é influenciadora digital, fez uma viagem à Milão, na Itália. Os dois passaram mais de um mês em casa, no bairro da Barra da Tijuca e liberaram os colaboradores.
– Dei férias para o caseiro. Montei um esquema para não sair de casa. Disse a elas para que fossem para casa e não voltassem. Mas minha mulher passou a ter sintomas. Ninguém sabe como o vírus chegou. Ficamos um mês dentro de casa – contou.

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