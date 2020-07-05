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Campello anuncia arrecadação de cerca de R$ 80 mil com SuperChat durante jogo do Vasco

Mandatário 'adianta' quanto Cruz-Maltino arrecadou com doações dos torcedores durante duelo com o Madureira, mas detalha que divulgará em breve quanto o clube conseguiu...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 21:22

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 21:22

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama
A adesão da torcida do Vasco durante a partida contra o Madureira, exibida pela VascoTV, trouxe reflexos nas contas do clube. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o mandatário Alexandre Campello adiantou que o Cruz-Maltino arrecadou em torno de R$ 80 mil somente com os valores do SuperChat (ferramenta que permite aos espectadores fazerem doações durante transmissões ao vivo).
Inicialmente, o dirigente destacou a maneira como a torcida cruz-maltina se mobilizou para assistir ao duelo, vencido por 1 a 0 pelo Cruz-Maltino, com gol de Germán Cano.
"Caro torcedor vascaíno, quero agradecer a vocês pelo grande sucesso no engajamento em nossa transmissão do jogo. Todo o nosso esforço para viabilizar a exibição na Vasco TV foi por vocês". Em seguida, Campello adiantou os valores obtidos pelo Superchat, ressaltando que tudo o que o clube arrecadou será divulgado.
"Como vem sendo prática da nossa gestão prezar pela transparência, já solicitei que os valores arrecadados sejam consolidados e divulgados. Já posso adiantar que só por meio do superchat foram quase R$80 mil. Saudações vascaínas". A transmissão foi feita às pressas, logo após a Rede Globo anunciar que não exibiria mais jogos do Campeonato Carioca.

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