Campello anuncia arrecadação de cerca de R$ 80 mil com SuperChat durante jogo do Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

A adesão da torcida do Vasco durante a partida contra o Madureira, exibida pela VascoTV, trouxe reflexos nas contas do clube. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o mandatário Alexandre Campello adiantou que o Cruz-Maltino arrecadou em torno de R$ 80 mil somente com os valores do SuperChat (ferramenta que permite aos espectadores fazerem doações durante transmissões ao vivo).

Inicialmente, o dirigente destacou a maneira como a torcida cruz-maltina se mobilizou para assistir ao duelo, vencido por 1 a 0 pelo Cruz-Maltino, com gol de Germán Cano.

"Caro torcedor vascaíno, quero agradecer a vocês pelo grande sucesso no engajamento em nossa transmissão do jogo. Todo o nosso esforço para viabilizar a exibição na Vasco TV foi por vocês". Em seguida, Campello adiantou os valores obtidos pelo Superchat, ressaltando que tudo o que o clube arrecadou será divulgado.