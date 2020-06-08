Campello admite que Vasco recebeu sondagem por Talles Magno

- Sim, chegamos a receber uma sondagem por ele, mas não era do interesse do atleta se transferir. Ele não quer pensar nisso ainda. Além disto, para o Vasco, não é interessante - afirmou, à Rádio Tupi.

Talles Magno se recuperou de uma cirurgia no pé esquerdo à qual foi submetido no fim de fevereiro. O atacante havia pisado em uma pedra durante sua folga no Carnaval.E MAIS:A virada do século! Band confirma reprise da final da Mercosul de 2000Benítez fala das mudanças devido à COVID-19, mas destaca postura do Vasco: 'Tem feito as coisas bem'Vasco exalta Bellini, que completaria 90 anos se estivesse vivoPrefeitura avaliará no dia 17 se o Carioca pode ser retomadoLembra deles? Saiba onde estão os atacantes revelados pelo Vasco nesse século E MAIS: