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Campello admite que Vasco recebeu sondagem por Talles Magno

À Rádio Tupi, mandatário destaca que clube do exterior chegou a manifestar interesse no atacante, mas tanto Cruz-Maltino quanto o jovem descartaram transferência...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 01:22

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 01:22

Crédito: Maga Jr/Ofotograficopress
As promessas da Colina continuam a despertar o interesse do exterior. O mandatário do Vasco, Alexandre Campello, revelou que o clube recebeu uma sondagem por Talles Magno.
- Sim, chegamos a receber uma sondagem por ele, mas não era do interesse do atleta se transferir. Ele não quer pensar nisso ainda. Além disto, para o Vasco, não é interessante - afirmou, à Rádio Tupi.
O LANCE! apurou que o Krasnodar (RUS) foi o clube que manifestou interesse no jogador de 17 anos. Entretanto, a negociação não chegou a avançar.
Talles Magno se recuperou de uma cirurgia no pé esquerdo à qual foi submetido no fim de fevereiro. O atacante havia pisado em uma pedra durante sua folga no Carnaval.E MAIS:A virada do século! Band confirma reprise da final da Mercosul de 2000Benítez fala das mudanças devido à COVID-19, mas destaca postura do Vasco: 'Tem feito as coisas bem'Vasco exalta Bellini, que completaria 90 anos se estivesse vivoPrefeitura avaliará no dia 17 se o Carioca pode ser retomadoLembra deles? Saiba onde estão os atacantes revelados pelo Vasco nesse século E MAIS:

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