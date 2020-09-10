futebol

Campeão, Palmeiras volta a Itaquera para encerrar tabus contra o rival

Na semana em que completa um mês do título estadual sobre o Corinthians, Verdão tem chance de acabar com jejum no estádio em que é o maior algoz dos donos da casa...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 08:00
Crédito: Marcello Zambrana/AGIF/Lancepress!
O Palmeiras está "mais leve" quando o assunto é Dérbi por conta do título paulista sobre o rival, no dia 8 de agosto. Na semana em que a conquista completa um mês, as equipes voltam a se enfrentar na Arena Neo Química, às 19h15 desta quinta-feira (10), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.
A pressão dos maus resultados no clássico ficou um pouco para trás quando Patrick de Paula acertou o pênalti decisivo no Allianz Parque e agora o Alviverde tem a oportunidade de acabar com alguns tabus.
Será o primeiro clássico em Itaquera com estádio batizado pelo novo nome. No período da Arena Corinthians o Palmeiras tornou-se a principal pedra no caminho dos donos da casa, com três vitórias em 12 confrontos.Nenhum outro adversário venceu tanto o Alvinegro em Itaquera quanto o Verdão. Outra marca de visitante indigesto está no número de gols. São dez marcados e o posto de rival que mais marcou ao lado do São Paulo, porém o Tricolor jamais venceu no estádio.
O Palmeiras não vence o Corinthians há seis jogos. A última vez aconteceu dia 9 de setembro de 2018, gol de Deyverson no Allianz na campanha do deca. Vale lembrar que o título estadual veio depois de dois empates.
Vanderlei Luxemburgo é outro que não está acostumado a ficar tanto tempo sem vencer o rival. Desde a volta, são três encontros e nenhum triunfo. Somando o Dérbi de 2009, na quarta passagem, Luxa está há quatro confrontos seguidos sem vitória, algo que jamais havia acontecido.
Aliviado pelo título, o Palmeiras tem a chance de acabar com vários tabus de uma vez só contra o principal rival nesta noite na Neo Química Arena.

