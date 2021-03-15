Campeão mundial pelo Corinthians, Gilmar Fubá morre aos 45 anos

Crédito: Divulgação/Agência Corinthians

Luto no Corinthians. Campeão mundial pelo Timão, em 2000, o ex-volante Gilmar Fubá faleceu nesta segunda-feira (15), aos 45 anos, vítima de um câncer na medula óssea. O atleta lutava contra o mieloma desde 2016, quando descobriu a doença já em estágio avançado. No ano seguinte, ele chegou a se recuperar, após sessões de quimioterapia, mas a enfermidade retornou neste ano.

Através das suas redes sociais, o Corinthians e o atual presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves, lamentaram o falecimento de Fubá.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos Revelado pelo Timão em 1996, defendeu a camisa corintiana até 2000, tendo disputado 131 partidas e marcou quatro gols. Também atuou pelo Fluminense, Rio Branco de Americana, Portuguesa Santista, Noroeste de Bauru, Criciúma, Red Bull Brasil e Santa Helena, de Goiás, além do Ulsan Hyndai, da Coreia do Sil, e Al Ahli, do Catar.