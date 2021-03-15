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futebol

Campeão mundial pelo Corinthians, Gilmar Fubá morre aos 45 anos

Ex-volante do Timão lutava há quatro anos contra um câncer no medula óssea...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 14:52

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 14:52
Crédito: Divulgação/Agência Corinthians
Luto no Corinthians. Campeão mundial pelo Timão, em 2000, o ex-volante Gilmar Fubá faleceu nesta segunda-feira (15), aos 45 anos, vítima de um câncer na medula óssea. O atleta lutava contra o mieloma desde 2016, quando descobriu a doença já em estágio avançado. No ano seguinte, ele chegou a se recuperar, após sessões de quimioterapia, mas a enfermidade retornou neste ano.
Através das suas redes sociais, o Corinthians e o atual presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves, lamentaram o falecimento de Fubá.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos Revelado pelo Timão em 1996, defendeu a camisa corintiana até 2000, tendo disputado 131 partidas e marcou quatro gols. Também atuou pelo Fluminense, Rio Branco de Americana, Portuguesa Santista, Noroeste de Bauru, Criciúma, Red Bull Brasil e Santa Helena, de Goiás, além do Ulsan Hyndai, da Coreia do Sil, e Al Ahli, do Catar.
Após encerrar a sua carreira, em 2011, também passou pelas categorias de base do Parque São Jorge, além de atuar em partidas de exibição com o time máster do Corinthians.

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