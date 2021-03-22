Campeão da Libertadores e Copa do Brasil, Abel Ferreira será condecorado pelo presidente de Portugal

Primeiro técnico europeu da história do Palmeiras, Abel Ferreira chegou ao Brasil em novembro de 2020 e, em pouco mais de quatro meses de trabalho, faturou duas taças. O comandante será condecorado pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta segunda-feira (22), com a Ordem do Infante D. Henrique, honraria para àqueles que tenham prestado serviços que valorizem a história de Portugal. A informação foi publicada inicialmente pelo portal JN, de Portugal.Com as conquistas da Libertadores e Copa do Brasil, Abel Ferreira já figura entre os treinadores mais importantes da história do Palmeiras. O técnico português comandou o alviverde em 36 oportunidades, além dos três jogos nos quais foi substituído pelo auxiliar-técnico, Victor Castanheira, e conta com aproveitamento de 66%.Minutos após a conquista da Libertadores, Abel Ferreira revelou que recebeu uma ligação do presidente de Portugal o parabenizando pela conquista inédita na carreira. Nesta segunda-feira, quase dois meses depois da conquista do título, o técnico alviverde será condecorado pelo governante português com uma honraria dada a quem tenha prestado serviços que valorizem a história do país. Será realizada uma cerimônia restrita em Lisboa ainda por conta da pandemia de covid-19.