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Campeão da Libertadores e Copa do Brasil, Abel Ferreira será condecorado pelo presidente de Portugal

O técnico alviverde receberá a honraria dada a quem tenha prestado serviços que valorizem a história do país
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Publicado em 22 de Março de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Primeiro técnico europeu da história do Palmeiras, Abel Ferreira chegou ao Brasil em novembro de 2020 e, em pouco mais de quatro meses de trabalho, faturou duas taças. O comandante será condecorado pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, nesta segunda-feira (22), com a Ordem do Infante D. Henrique, honraria para àqueles que tenham prestado serviços que valorizem a história de Portugal. A informação foi publicada inicialmente pelo portal JN, de Portugal.Com as conquistas da Libertadores e Copa do Brasil, Abel Ferreira já figura entre os treinadores mais importantes da história do Palmeiras. O técnico português comandou o alviverde em 36 oportunidades, além dos três jogos nos quais foi substituído pelo auxiliar-técnico, Victor Castanheira, e conta com aproveitamento de 66%.Minutos após a conquista da Libertadores, Abel Ferreira revelou que recebeu uma ligação do presidente de Portugal o parabenizando pela conquista inédita na carreira. Nesta segunda-feira, quase dois meses depois da conquista do título, o técnico alviverde será condecorado pelo governante português com uma honraria dada a quem tenha prestado serviços que valorizem a história do país. Será realizada uma cerimônia restrita em Lisboa ainda por conta da pandemia de covid-19.
A mesma honraria foi dada a Jorge Jesus em 2019 pelas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro com o Flamengo.

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