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Campeão da Eurocopa, Emerson Palmieri visita o Santos: 'Carinho enorme'

Lateral-esquerdo que defende a seleção da Itália foi revelado na base do Peixe...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 13:55
Crédito: Reprodução/SantosFC
O Santos recebeu uma visita ilustre na tarde desta quarta-feira (14). Campeão da Eurocopa com a Seleção da Itália no último domingo (11), na Inglaterra, Emerson Palmieri foi até a Vila Belmiro e ao CT Rei Pelé, onde reencontrou amigos e esteve novamente no local onde nasceu para o futebol.Acompanhado pelo pai, Reginaldo, o lateral-esquerdo foi recebido em Urbano Caldeira pelo presidente Andres Rueda. No encontro, o Menino da Vila ganhou uma camisa personalizada com o número 33 e um kit de produtos licenciados do clube.
- Emoção muito grande estar aqui. Eu saí do Santos já fazem seis anos e é sempre muito bom voltar para rever os amigos, ver a Vila e o CT de novo, olhando onde tudo começou e onde dei meus primeiros passos como jogador de futebol. Sentimento de orgulho poder retornar e espero trazer sorte para a rapaziada durante o ano do Peixe também - afirmou o lateral.Atualmente com 26 anos, Emerson teve sua primeira oportunidade nas categorias de base do Santos FC jogando pelo futsal e estreou como profissional em 2011, com apenas 16 anos. No clube, o lateral atuou em 34 jogos e anotou 3 gols. Ele fez parte do elenco santista bicampeão paulista entre 2011 e 2012.
- Sou nascido e criado em Santos. Comecei jogando no futsal e fui para o campo quando tinha de 14 para 15 anos. Conquistei vários títulos importantes na base até subir para o profissional, onde fui campeão paulista. Foi aqui onde eu me tornei um atleta e cresci como homem, então só tenho a agradecer. Sempre que vou falar sobre o Santos o sentimento é de gratidão e carinho. É triste falar, mas sofri bastante com a final da Libertadores. Tomar aquele gol no fim foi doído, mas esse clube é sempre na raça, no coração. Quando ninguém acredita é que o Santos FC mostra sua força, essa é a história do clube. Estou de longe sempre na torcida - ressaltou.
Depois da passagem pela Vila, o lateral-esquerdo foi até o CT Rei Pelé, onde matou a saudade dos campos onde treinou e reencontrou diversos amigos, em especial o volante Alison, com quem atuou na base e foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013.
- Eu e o Alison somos irmãos. Atuamos juntos desde o sub-15 e subimos para o profissional ao mesmo tempo. Sem palavras para ele. Fico feliz com as conquistas dele, assim como ele fica feliz com as minhas. No meio do futebol é difícil você ter esse relacionamento de irmão, mas com ele eu tenho. Legal demais ver o patamar que ele chegou hoje aqui no clube e torço muito para seguir crescendo - concluiu Emerson.
O atual camisa 5 do Peixe agradeceu a visita do lateral no CT Rei Pelé antes do treino desta quarta-feira (14) e comemorou a boa fase do amigo, que conquistou a Champions League com o Chelsea e a Eurocopa com a Itália.
- Bacana demais ter essa presença ilustre de um cara que tive a oportunidade de trabalhar e conviver. A gente sabe o quanto ele lutou para viver esse momento. Merece demais conquistar tudo que está conquistando. Trabalhou e luto para isso. A gente conversa por mensagem e ele está sempre acompanhando o Peixão e torcendo. Aqui é a casa dele aqui também e sempre é bem-vindo - disse Alison.

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