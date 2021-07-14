Campeão da Copa do Brasil Sub-20, Pedro Arthur assina primeiro contrato profissional

Crédito: Atleta ainda aguarda uma chance na equipe principal (Divulgação

O Coritiba segue valorizando a garotada responsável pelo título da Copa do Brasil Sub-20, conquistada no último mês de junho em decisão contra o Botafogo vencida nas penalidades. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE uma das provas desse reconhecimento fica por conta do meia Pedro Arthur, um dos destaques da campanha vitoriosa, que assinou o primeiro contrato profissional com o clube paranaense. O vínculo tem duração de três anos.

Na campanha vitoriosa, Pedro Arthur atuou em quatro jogos e anotou um gol. Além disso, o jovem já vem participando dos treinamentos com o elenco profissional do Coritiba, que faz boa campanha na Série B e está não apenas no G4 como também "a caça" do líder Náutico, ocupando a segunda posição com 21 unidades.