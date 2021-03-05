Campeão da Copa do Brasil 2012 com o Palmeiras, Bruno relembra título: ‘A gente não troca por nada’

Crédito: Palmeiras/Reprodução

O Palmeiras sonha com mais um título da Copa do Brasil, após vencer o Grêmio, por 1 a 0, no primeiro jogo da final da competição. O Verdão já foi campeão do torneio em três diferentes oportunidades, sendo estas em 1998, em 2012 e em 2015. Na campanha bicampeã, o ex-goleiro Bruno foi um dos destaques do Verdão e, em entrevista ao NOSSO PALESTRA, o ex-arqueiro relembrou como era o clima no vestiário antes das finais, contra o Coritiba.

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Confira a entrevista completa:NP: Em 2012, você estava substituindo o Marcos, um dos grandes nomes da história do Palmeiras. Você acha que isso pesou de alguma forma no seu desempenho?

Bruno: Eu acho que não. Sempre disse que substituir o Marcos não era um fardo, nunca foi algo ‘pesado’. Sempre foi uma honra. Não era substituir, porque ele é insubstituível, nunca vai surgir outro. Então, era dar sequência no trabalho que vinha sendo feito. E o mais difícil a gente conseguiu, que foi um título, seis meses depois da aposentadoria dele, mas depois, o decorrer do ano acabou não sendo tão bom. Individualmente, foi o ano que eu mais joguei, tive uma sequência muito boa no Brasileiro, cometi poucos erros, mas, coletivamente, foi um segundo semestre para se esquecer.

NP: Bruno, você jogou com o Marcos e com o Prass no Palmeiras, que são dois dos grandes goleiros da história do clube. Como foi dividir o vestiário com eles?

Bruno: Eu convivi com o Marcos a minha vida inteira, praticamente. É um dos maiores ídolos que eu tenho, juntamente com o Evair. Foi muito legal ter aprendido tudo com ele, não só dentro de campo, mas fora também. O Marcos é essa pessoa fantástica que todo mundo vê. A gente tinha liberdade de brincar um com o outro, de conversar, de falar: “Marcos, eu acho que você poderia ter feito isso naquele gol”, ou “Bruno, e se você fizesse isso”. A gente tinha bastante essa liberdade, fomos criados assim, o Pracidelli criou a gente assim. Então foi muito legal, tenho um orgulho muito grande disso. O Prass também. Ele chegou no fim de 2012, a gente conviveu em 2013 e 2014 juntos, um amigo que tenho também. Tenho orgulho de poder ter participado da carreira dele, e ele da minha. Vou levar isso pra sempre. A gente estava num momento muito difícil, quando caiu. Em 2013, o Paulo Nobre assumiu, eu já conhecia o Paulo, o Prass chegou. Eu e o Prass, ele mais velho de idade e eu mais velho de casa, assumimos ali, ajudamos muito o Paulo Nobre, nessa reconstrução do Palmeiras, que tava caminhando. Tanto eu aprendendo com eles, tanto eles aprendendo com a gente.

NP: Como foi o começo do trabalho do Paulo Nobre pra vocês?

Bruno: Foi bem devagar, porque o Palmeiras tava numa situação muito difícil, tinha dinheiro pra nada. A gente começou a pré-temporada naquele ano de 2013, não tinham 22 jogadores pra fazer coletivo. Eu lembro de um treino que a gente teve que pegar os meninos da assessoria de imprensa pra completar, não existe isso num time profissional. Ele pegou uma bucha muito grande. Fico feliz que ele confiava bastante em mim, de novo, eu e o Prass sempre estávamos na sala dele, conversando, e ele expunha pra gente, desabafava, e a gente, quando precisava de alguma coisa pedia pra ele. A gente sempre teve esse diálogo, desde o primeiro dia. Foi uma situação bem complicada. Teve aquela troca do Barcos pelos jogadores do Grêmio. A gente precisava de quantidade, naquela época, mais que qualidade, por incrível que pareça. Acabou dando tudo certo. Foram os dois primeiros anos pra pavimentar e depois acabou deslanchando. Hoje o Palmeiras está nessa situação muito graças a ele.NP: Você, agora morando nos Estados Unidos, tem conseguido acompanhar o Palmeiras?

Bruno: Aqui são só duas horas (de fuso horário), da maioria das vezes dá pra acompanhar. Não passa muito jogo aqui, eu acompanho mais por notícias e melhores momentos. A Copa do Brasil e a Libertadores eu consigo assistir, que passam aqui, o Brasileiro é mais difícil. Mas a Copa do Brasil e Libertadores eu acompanhei inteiras. Tô sempre ligado nas notícias e sempre conversando com o pessoal, principalmente com os goleiros, que eu tive o prazer de trabalhar com os três que tão lá.

NP: Em 2012, você foi o melhor goleiro da Copa do Brasil e, em 2015, foi o Prass. Você acha que o Weverton consegue, também, esse título?

Bruno: Consegue. Hoje, se não me engano, a votação da Copa do Brasil é popular, o que é injusto, porque uma torcida engaja mais e acaba sendo injusto. Nada contra o Marinho, mas os números do Rony foram muito melhores. Não acho justo abrir pra votação popular. Você pode ter dois prêmios. O Weverton hoje é o melhor goleiro do Brasil disparado, no mesmo nível do Alisson e do Ederson, que são os três goleiros que o Tite tem confiança e vão ser os goleiros do Brasil por muito tempo, porque tem condições. E ele está fazendo história no gol do Palmeiras.

NP: O Palmeiras é conhecido por formar grandes goleiros, e você foi um dos que fizeram parte da base do clube. Hoje, depois de muitos anos, temos, novamente, uma Cria da Academia surgindo no gol, que é o Vinícius. Você o conhece? Chegou a assistir aos jogos dele?

Bruno: Conheço, sim, o Vinícius, somos amigos há bastante tempo. Quando ele tava na base, já treinava com a gente muitas vezes. Em 2013, 2014, ele tava lá diariamente. É um amigo que eu tenho, falo com ele, dei parabéns pelos jogos que ele fez. O Palmeiras ficou um tempo sem um goleiro da base, porque o momento pedia pra ser diferente, justamente naquela transição e contratar todo mundo. O Prass já tava, mas veio Weverton, Jaílson, outros que passaram e não deram certo, porque não é fácil jogar no Palmeiras. Não adianta achar que qualquer um vai chegar e vai jogar. O momento não pedia. Agora tá voltando. O Vinícius saiu, ganhou rodagem, voltou e tá mostrando que merece essa chance.

NP: O Palmeiras, há muito tempo, não tinha tantos bons jogadores das categorias de base no elenco titular. O que você está achando deste novo momento do clube?