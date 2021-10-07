Campeão Carioca pelo Fluminense sub-20, Cauã relembra título: "Marcado na nossa história”

Crédito: Cauã destacou a importância da conquista em seu último ano no sub-20 (Acervo Pessoal/Cauã

Há uma semana, o Fluminense se consagrava Campeão Carioca sub-20. A decisão ocorreu no dia 30 de setembro e terminou com o placar acumulado de 4 a 2 para o Tricolor. O atacante Cauã, que participou da campanha, relembrou como a equipe chegou até o confronto final.- Fomos um passo de cada vez, entendendo o que precisava melhorar e as peças que precisavam se ajustar e nós sabíamos e víamos que o grupo estava focado e que tinha qualidade de chegar na final e bater campeão - disse.

O jogador chegou à Xerém em 2020, vindo do Votuporanguense, e teve a oportunidade de treinar com atletas que subiram recentemente para o profissional. De acordo com o jovem, o contato foi importante para o amadurecimento na carreira.

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- Aprendi muito com os meninos que estão lá [no profissional] hoje e consegui trazer muita coisa para esse ano e ajudar a equipe com meu desempenho. Fechar esse ciclo com um título é muito satisfatório, pois se tratava de um sonho ser campeão com essa camisa.

Com 20 anos, Cauã está perto de fazer a transição para o sub-23 ou profissional. Desta forma, o título deu ao Moleque de Xerém a sensação de dever cumprido na categoria. O atleta marcou um gol contra a Portuguesa-RJ no campeonato.

- Esse título representa muito para nós que somos da geração 01, que encerra o ciclo no próximo ano. É algo que fica marcado em nossos corações e na nossa história dentro do clube, além de encorpar esse grupo e sempre querer buscar mais - finalizou.