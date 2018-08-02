Campeão, capitão e artilheiro: capixaba Guilherme brilha na Taça BH

O capixaba Guilherme teve a sua chuteira "engraxada" pelo mascote do Atlético-MG Crédito: Atlético/Divulgação

Não poderia ser melhor. Aos 17 anos, o capixaba Guilherme fez uma Taça BH impecável, perfeita. Capitão do Atlético-MG, o atacante levantou o troféu de campeão e, de quebra, ainda foi o artilheiro da competição sub-17, com 7 gols. A grande decisão aconteceu na noite de terça-feira, no Independência, em Belo Horizonte. Diante do Fluminense, Guilherme balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 1. A artilharia, inclusive, já era uma meta do garoto.

Eu sempre trabalho duro para alcançar metas e fazer gols. Esse ano está sendo um ano muito bom para mim, estou jogando meu nível máximo e está dando certo. Já treinava com isso na cabeça, de ser o artilheiro.

Guilherme posa com orgulho com a taça Crédito: Atlético/Divulgação

Cria de Novo Porto Canoa, na Serra, Guilherme deu os primeiros passos rumo ao sonho de se tornar um jogador de futebol no GEL, em Laranjeiras, com apenas 10 anos. Do time da Serra, foi para o Rio Branco e depois para o Porto Vitória.

É uma sensação muito boa. Muitos jogadores saem do Espírito Santo e demoram a se adaptar. A concorrência é grande, os outros jogadores são bons, então você tem que se dedicar para se destacar, como estou fazendo aqui no Galo.

Há pouco mais de um ano no Galinho, o atacante também já conquistou um Campeonato Mineiro Sub-17 e agora se prepara para o Campeonato Mineiro Sub-20. Como qualquer outro jovem atacante brasileiro, se inspira em Cristiano Ronaldo e Neymar. Mas tem um colega de time que também é o espelho de Guilherme.

O Ricardo Oliveira, gosto muito do estilo dele. Tenho o sonho de jogar no profissional do Atlético e estou pronto, se a oportunidade vier um dia, finalizou.

Volante Eduardo tem Casemiro como espelho

Além do atacante Guilherme, a campanha vitoriosa do Atlético-MG na Taça BH teve outra joia capixaba: o volante Eduardo. O jogador, de 17 anos, fez seis jogos na competição sub-17 e diz ter vivido um momento único na carreira.

Foi um momento inesquecível, único, para um garoto de 17 anos. Estou muito feliz com essa conquista, disse ele, que está há quatro anos no Galo Mineiro.

O time do Atlético-MG foi campeão da Taça BH Crédito: Atlético/Divulgação