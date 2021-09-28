Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Campeã pela primeira vez pelo Corinthians, goleira Kemelli afirma: 'Ainda não caiu a minha ficha'
futebol

Campeã pela primeira vez pelo Corinthians, goleira Kemelli afirma: 'Ainda não caiu a minha ficha'

Atleta chegou ao Timão nesta temporada e conquistou o primeiro título brasileiro da carreira: 'Foram seis anos tentando chegar'...

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2021 às 09:00
Crédito: Fernando Roberto/Agencia Futpress
O título brasileiro do Corinthians no Brasileirão Feminino, confirmado no último domingo (26), após vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, na Neo Química Arena, contou com a goleira Kemelli no gol.
A atleta chegou ao Timão nesta temporada, vindo do Internacional, e já assumiu o posto de titular na competição nacional, tendo atuado 16 dos 21 jogos. O Brasileirão vencido neste fim de semana foi o primeiro da carreira de Kemelli, que já havia conquistado o Carioca, pelo Flamengo, em 2018, e o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira na mesma temporada.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos do jogo
- Foram seis anos tentando chegar a uma final e, finalmente, estou aqui. Foi muito trabalho, treino e fé. Agora sim posso dizer que sou campeã brasileira! Ainda não caiu minha ficha. Sei que esse é o primeiro de muitos e, podem ter certeza, que continuarei dando de tudo pra continuar honrando o manto e a torcida. Nós, do Corinthians, queremos sempre mais. Comemoro com uma felicidade imensa no coração, pois sei que nosso time merece. Sou eternamente grata - disse a atleta.
E Kemelli chegou ao Timão em uma situação adversa, tendo que ocupar o lugar da titular Tainá Borges, que sofreu uma lesão de ligamento do joelho esquerdo em abril, mas deu conta do recado, jogando 20 partidas (16 do Brasileiro e quatro do Paulista) sofrendo 17 gols (média de 0,85 por jogo, inferior a um tento levado por partida) e sendo derrotada apenas uma vez, pelo Santos, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Brasileirão, no dia 2 de maio.
Além de defender o Corinthians, a goleira corintiana passou por Criciúma, onde foi relevada, Juventus Jaraguá, Iranduba, 3B do Amazonas, Flamengo, Santos e Internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de São Marcos Evangelista 
Imagem de destaque
O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados