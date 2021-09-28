Campeã pela primeira vez pelo Corinthians, goleira Kemelli afirma: 'Ainda não caiu a minha ficha'

Crédito: Fernando Roberto/Agencia Futpress

O título brasileiro do Corinthians no Brasileirão Feminino, confirmado no último domingo (26), após vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, na Neo Química Arena, contou com a goleira Kemelli no gol.

A atleta chegou ao Timão nesta temporada, vindo do Internacional, e já assumiu o posto de titular na competição nacional, tendo atuado 16 dos 21 jogos. O Brasileirão vencido neste fim de semana foi o primeiro da carreira de Kemelli, que já havia conquistado o Carioca, pelo Flamengo, em 2018, e o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira na mesma temporada.

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- Foram seis anos tentando chegar a uma final e, finalmente, estou aqui. Foi muito trabalho, treino e fé. Agora sim posso dizer que sou campeã brasileira! Ainda não caiu minha ficha. Sei que esse é o primeiro de muitos e, podem ter certeza, que continuarei dando de tudo pra continuar honrando o manto e a torcida. Nós, do Corinthians, queremos sempre mais. Comemoro com uma felicidade imensa no coração, pois sei que nosso time merece. Sou eternamente grata - disse a atleta.

E Kemelli chegou ao Timão em uma situação adversa, tendo que ocupar o lugar da titular Tainá Borges, que sofreu uma lesão de ligamento do joelho esquerdo em abril, mas deu conta do recado, jogando 20 partidas (16 do Brasileiro e quatro do Paulista) sofrendo 17 gols (média de 0,85 por jogo, inferior a um tento levado por partida) e sendo derrotada apenas uma vez, pelo Santos, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Brasileirão, no dia 2 de maio.