Campanha 'Sangue Corinthiano' terá nova edição no fim deste mês

Com a meta de receber até 1.200 doadores de sangue, o Corinthians realizará na próxima semana uma nova edição da campanha "Sangue Corinthiano". A ação, que tem o apoio da Responsabilidade Social do clube alvinegro, acontecerá entre os dias 27 e 29 de agosto na Arena Corinthians e visa abastecer hemocentros da capital paulista.

As pessoas que desejam participar precisam fazer um cadastro no site (https://corinthians.doandosangue.com.br) para agendar o dia e o horário em que desejam comparecer. Os doadores que forem a pé à Arena, deverão ingressar pelo portão E4, enquantos os que se deslocarem de carro terão acesso pelo portão STAFF (Avenida Miguel Ignácio, 111). Para poder participar da coleta de sangue, o doador deve estar nas condições determinadas pelos hemocentros do país - as informações sobre os pré-requisitos podem ser obtidas no site da campanha.