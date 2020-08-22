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Campanha 'Sangue Corinthiano' terá nova edição no fim deste mês

Arena Corinthians sediará pela segunda vez neste ano estrutura para coletar e abastecer bancos de sangue dos hemocentros de São Paulo; objetivo é receber até 1.200 doares...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 18:40

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 18:40

Crédito: José Manoel Idalgo
Com a meta de receber até 1.200 doadores de sangue, o Corinthians realizará na próxima semana uma nova edição da campanha "Sangue Corinthiano". A ação, que tem o apoio da Responsabilidade Social do clube alvinegro, acontecerá entre os dias 27 e 29 de agosto na Arena Corinthians e visa abastecer hemocentros da capital paulista.
As pessoas que desejam participar precisam fazer um cadastro no site (https://corinthians.doandosangue.com.br) para agendar o dia e o horário em que desejam comparecer. Os doadores que forem a pé à Arena, deverão ingressar pelo portão E4, enquantos os que se deslocarem de carro terão acesso pelo portão STAFF (Avenida Miguel Ignácio, 111). Para poder participar da coleta de sangue, o doador deve estar nas condições determinadas pelos hemocentros do país - as informações sobre os pré-requisitos podem ser obtidas no site da campanha.
A última edição da campanha "Sangue Corinthiano" ocorreu no mês de abril passado em caráter emergencial devido ao início da pandemia do novo Coronavírus. Essa mobilização também levou à coleta de 1.200 bolsas de sangue.

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