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futebol

Campanha ruim no Mineiro, com rebaixamento, gera mudanças profundas no Coimbra

O Time de Contagem promoverá uma grande reformulação no seu departamento de futebol...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 18:54
Crédito: Eugênio Souza chegou para tentar salvar o time do rebaixamento.. Ele deixará o clube na reforma do futebol coimbrano-(Henrique Chendes/Coimbra Sports
O Coimbra Sports começou uma profunda modificação no seu quadro técnico do futebol profissional. Foram desligados do clube o treinador Eugênio Souza, o preparador físico Wladimir Braga e o supervisor Luiz Carlos Baiaga. Eugênio assumiu o comando técnico da equipe na 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Nesse período, o técnico obteve uma vitória, cinco derrotas e um empate no Estadual. Foram três gols marcados e 12 gols sofridos. Wladimir Braga e Luiz Carlos Baiaga faziam parte da comissão técnica permanente do clube. Wladimir chegou em 2018 e ajudou o Coimbra nas conquistas dos títulos do Módulo II do Campeonato Mineiro, em 2019, e da Segunda Divisão do Estadual, em 2018. Já Baiaga estava no Grande Time de Contagem desde 2017, ano do início das atividades no CT Flávio Guimarães.
O plantel de jogadores também será completamente reformulado. Mais da metade dos atletas do elenco profissional tem seus contratos válidos até o dia 1º de junho de 2021 e a grande maioria não permanecerá no Clube. Já rescindiram amigavelmente com o Coimbra o atacante Guilherme Santos, o meio-campista Marquinho, o lateral-direito Filipi Sousa e o zagueiro Augusto.
Futuro​Nos próximos dias, a diretoria do Grande Time de Contagem divulgará os novos rumos do futebol profissional em seus meios de comunicação oficiais. A equipe de Contagem irá jogar o Módulo II do Campeonato Mineiro em 2022 após duas temporadas na elite estadual.

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