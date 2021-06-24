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futebol

Campanha que 'vestiu' o Cristo com a camisa do Flamengo é premiada em Cannes

Em ação do clube e adidas, ativação que iluminou o Cristo Redentor com o Manto Sagrado na véspera da final da Libertadores 2019 conquistou dois Leões de Bronze
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LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 18:50

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 18:50

Crédito: Divulgação/Twitter
Nesta semana, a campanha “Jesus our supporter”, idealizada pela Ogilvy com o Flamengo e a adidas, foi premiada com dois Leões de Bronze, em Cannes, graças à ativação que iluminou o Cristo Redentor com o Manto Sagrado na véspera da final da Libertadores 2019 - vencida pelo Fla. O festival internacional é uma das principais premiações do mercado publicitário no mundo.- Essa campanha conseguiu unir, de forma inovadora, duas das mais representativas imagens do Brasil: a estátua do Cristo Redentor e a camisa do Flamengo, formando uma ação promocional muito impactante. Estamos muito orgulhosos pelos prêmios conseguidos em Cannes. Eles mostram que a celebração da conquista da Libertadores também ficou marcada no mundo da publicidade - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing rubro-negro.
Além dos Bronzes nas categorias "PR" e "Entertainment for Sports", a ativação também chegou ao shortlist das categorias "Brand Experience & Activation"; "Culture & Context: Breakthrough on a Budget"; "Culture & Context: Cultural Insight"; e "Sports-led Brand Experience: Sports Live Experience Outdoor".
- Acreditamos que ter o Cristo abençoando essa final e vestindo o Manto rubro-negro tinha uma simbologia por si só, já que futebol é praticamente uma religião para o povo brasileiro. Foi uma ativação que encheu de orgulho os mais de 42 milhões de flamenguistas e estamos muito felizes em ter esse reconhecimento no mais importante festival de criatividade do mundo - falou Daniela Valsani, diretora da fornecedora de material esportivo do Flamengo.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Em ação conjunta entre Fla e adidas, o Cristo Redentor vestiu o Manto na véspera da decisão e conquistou chamou a atenção do noticiário globo agora - o monumento, cabe destacar, é uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo Moderno. A ativação chegou a 115 países, gerando 3 milhões de dólares em mídia espontânea, de acordo com comunicado oficial divulgado pelo Flamengo.

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