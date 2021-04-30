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Campanha promovida por torcida do Corinthians recolhe mais de 1.800 bolsas de sangue

Ação chamada "Sangue Corinthiano" passou por 11 cidades, em quatro Estados diferentes...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 15:41
Crédito: José Manoel Idalgo
A campanha “Sangue Corinthiano”, promovida pela torcida do Corinthians entre março e abril, alcançou a coleta de 1.816 bolsas de sangue.
Na capital paulista, mais de 1.400 bolsas foram coletadas, entre elas as dos sangues doados na Neo Química Arena, nos dias 16 e 17 de abril.A ação, inicialmente idealizada em São Paulo, se espalhou para outras dez cidades, em quatro Estados diferentes, são elas: Guarulhos/SP, Rio Claro/SP, Sertãozinho/SP, Franca/SP, Santos André/SP, Bragança Paulista/SP, Paraisópolis e Região/MG, Brasília/DF, João Pessoa/PB, Belém/PA.
A ideia é destinar essas coletas para pessoas que se recuperam da Covid-19 pelo Brasil, já que uma bolsa pode salvar até quatro vidas.
>> Confira a tabela do Paulista e simule os próximos jogos do Timão!

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