Campanha promovida por torcida do Corinthians recolhe mais de 1.800 bolsas de sangue

Crédito: José Manoel Idalgo

A campanha “Sangue Corinthiano”, promovida pela torcida do Corinthians entre março e abril, alcançou a coleta de 1.816 bolsas de sangue.

Na capital paulista, mais de 1.400 bolsas foram coletadas, entre elas as dos sangues doados na Neo Química Arena, nos dias 16 e 17 de abril.A ação, inicialmente idealizada em São Paulo, se espalhou para outras dez cidades, em quatro Estados diferentes, são elas: Guarulhos/SP, Rio Claro/SP, Sertãozinho/SP, Franca/SP, Santos André/SP, Bragança Paulista/SP, Paraisópolis e Região/MG, Brasília/DF, João Pessoa/PB, Belém/PA.

A ideia é destinar essas coletas para pessoas que se recuperam da Covid-19 pelo Brasil, já que uma bolsa pode salvar até quatro vidas.