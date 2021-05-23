Campanha 'Mães da Favela' arrecada mais de 600 toneladas de alimentos na Neo Química Arena

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

Na última semana a Neo Química Arena se transformou em um grande depósito de alimentos que foram doados para a campanha 'Mães da Favela', da Central Única das Favelas (CUFA), com o apoio do Corinthians, por meio do seu Departamento de Responsabilidade Social.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A campanha foi iniciada na última segunda-feira e a previsão inicial era de arrecadar 200 toneladas de alimentos, entretanto, essa meta foi ultrapassada já na quarta. Na sexta-feira (21), no dia final de arrecadação, mais de 600 toneladas foram contabilizadas. Empresas e pessoas físicas fizeram essas doações que irão ajudar mais de 500 favelas que a Cufa atende.

Já no sábado, todos os alimentos arrecadados foram distribuídos para essas favelas. Além disso o Corinthians e a Cufa assinaram um Memorando de Entendimentos com as diretrizes das ações conjuntas que as duas instituições pretendem realizar. Estão previstas ações sociais, assistenciais, educacionais, culturais, de cidadania e de empreendedorismo.