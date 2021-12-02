Campanha Gloriosa: com seis representantes, Botafogo domina seleção da galera da Série B

A temporada do Botafogo terminou gloriosa com o título da Série B e o retorno triunfal à elite do futebol brasileiro. Com uma campanha brilhante desde a chegada do técnico Enderson Moreira, o clube emplacou seis representantes na seleção da galera da competição, que é escolhida por meio da votação popular. O primeiro nome da lista foi justamente o técnico Enderson Moreira, que conseguiu recuperar o time que patinava sob o comando de Marcelo Chamusca e conquistou o título por antecipação. Além dele, o goleiro Diego Loureiro também aparece entre os selecionados.
O zagueiro Joel Carli também foi selecionado após retornar ao clube e dar a volta por cima. O experiente atleta era reserva e se transformou em uma peça fundamental para o título.
No meio de campo, Luís Oyama ocupa a dupla de volantes. O jogador também se destacou com boa marcação e visão de jogos nas transições ofensivas. Outro jogador importante na campanha alvinegra que integra a lista é Chay. Ele deu qualidade ao sistema ofensivo e fez uma ótima dobradinha com Rafael Navarro.
O centroavante, por sua vez, também está na lista pelo grande desempenho no campeonato. O camisa 99 teve participação em 43% dos gols do Alvinegro na Série B, com quinze gols e nove assistências. Ele encantou a torcida com bom posicionamento e faro de gol.
A lista foi escolhida pelos internautas através de enquetes promovidas pelo perfil oficial da competição.
A seleção da galera da Série B é composta pelos seguintes jogadores: Diego Loureiro (Botafogo); Natanael (Coritiba), Luciano Castan (Coritiba), Joel Carli (Botafogo) e Bidu (Guarani); Caio Vinicius (Goiás), Luís Oyama (Botafogo), Jean Carlos (Náutico) e Chay (Botafogo); Rafael Navarro (Botafogo) e Léo Gamalho (Coritiba) – Técnico: Enderson Moreira (Botafogo).