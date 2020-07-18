Campanha do Corinthians sobre o Holocausto vence quatro categorias de premiação em Portugal

Crédito: Divulgação/Corinthians

Em novembro de 2019, no jogo contra o Fortaleza, o Corinthians relembrou o começo da Noite dos Cristais, evento que marcou o início da perseguição dos nazistas aos judeus, colocando uma estrela amarela acima do seu escudo, algo que não aparecia mais na camisa alvinegra desde 2013.A ação, que foi realizada em parceria com a agência Tech and Soul e com o Memorial do Holocausto, venceu quatro categorias no Prêmio Lusófonos da Criatividade, sediado em Lisboa, Portugal.

O Prêmio Lusófonos da Criatividade condecora peças de publicidade da língua portuguesa com uma banca de jurados que conta com moçambicanos, angolanos, portugueses e também brasileiros. Nesta edição, ação conjunta do Corinthians recebeu três Grand Prix, o prêmio considerado o mais alto, nas categorias marketing relacional, eventos e media espontânea. E a outra honraria foi o design de produto, que ficou com a prata.Um dos idealizadores da campanha vencedora, o CEO da agência Tech & Soul, Cláudio Kalim, falou da importância e emoção de levar esses quatro prêmios internacionais para o Corinthians e o Brasil.

- A gente está muito feliz de ter recebido esse prêmio, porque é um trabalho necessário para os dias de hoje isso que o Corinthians fez com o Memorial do Holocausto. De falar sobre a questão da intolerância, de lembrar o que aconteceu para que não se repita, é uma coisa importantíssima nos dias de hoje. Em um ano com tudo que está acontecendo, a gente ser premiado na Europa é muito legal. A gente está muito feliz. A Agência tem três anos de vida e já ganhando esses prêmios todos junto com esses parceiros como o Corinthians e o Memorial do Holocausto - agradeceu Cláudio.