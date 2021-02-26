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Campanha de 2019 daria o título brasileiro ao Santos na edição 2020

Santos fez 74 pontos no Brasileiro de 2019, três a mais que o Flamengo na edição deste ano...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 10:30
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta quinta-feira, com o Flamengo sendo campeão, com 71 pontos conquistados. Uma curiosidade ao analisar a tabela é que a campanha do Santos na edição de 2019 seria de campeão na atual temporada.
>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroNo Brasileirão 2019, o Santos de Jorge Sampaoli foi segundo colocado, com 74 pontos (três pontos a mais que o clube carioca na edição 2020), 22 vitórias e 27 gols de saldo. O campeão em 2019 foi o próprio Flamengo, que terminou a competição com 90 pontos.
A campanha do Peixe em 2019 traria resultados também em outras edições do Campeonato Brasileiro de pontos corridos com 20 clube. Com os 74 pontos, o Santos também seria campeão em: 2017, 2011, 2010 e 2009.Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Santos termina sua participação com 54 pontos (20 a menos que em 2019, ocupando a oitava colocação, que lhe dá uma vaga na Pré-Libertadores.

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