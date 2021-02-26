Campanha de 2019 daria o título brasileiro ao Santos na edição 2020

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta quinta-feira, com o Flamengo sendo campeão, com 71 pontos conquistados. Uma curiosidade ao analisar a tabela é que a campanha do Santos na edição de 2019 seria de campeão na atual temporada.

>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroNo Brasileirão 2019, o Santos de Jorge Sampaoli foi segundo colocado, com 74 pontos (três pontos a mais que o clube carioca na edição 2020), 22 vitórias e 27 gols de saldo. O campeão em 2019 foi o próprio Flamengo, que terminou a competição com 90 pontos.