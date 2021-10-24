Camisas do Flamengo utilizadas no Fla-Flu são leiloadas, e lance pela de Renê é o maior; saiba mais

Vale lembrar que o Flamengo entrou em campo com nomes dos atletas em mandarim e também com o patch em referência ao Ano do Boi. Segundo o clube, o objetivo da ação é "implementar um planejamento de longo prazo e reforçar a sua presença no mercado chinês".
Agora terceiro colocado no Brasileiro, já que ficou estacionado nos 46 pontos e foi ultrapassado pelo Fortaleza (48), o Flamengo vira a chave para receber o Athletico-PR, nesta quarta, às 21h30, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã - na ida, os times empataram em 2 a 2.