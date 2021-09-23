Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Camisa do Corinthians em Dérbi terá homenagem a Dom Paulo Evaristo Arns

Arcebispo-emérito de São Paulo completaria 100 anos neste mês e era corintiano fanático...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 12:00

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 12:00

Crédito: Divulgação/Corinthians
O time do Corinthians entrará em campo no clássico contra o Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizando homenagens a um dos seus torcedores mais ilustres, Dom Evaristo Arns, que completaria 100 anos neste mês de setembro.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosOs atletas corintianos entrarão com uma faixa em alusão ao centenário do cardeal, além da camisa utilizada pelo elenco do Timão no Dérbi ter um patch comemorativo à data.
Arcebispo-emérito de São Paulo, Dom Evaristo era corintiano fanático, inclusive sendo autor do livro "Corintiano, graças a Deus".
Fundador da Comissão de Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arns ficou conhecido como o Cardeal dos Direitos Humanos, devido a sua atuação em bairros periféricos. O líder religioso faleceu em novembro de 2016, aos 95 anos.
Como parte das homenagens a Arns, o Corinthians já havia inaugurado uma Mostra Cultural em homenagem ao centenário do arcebispo no último sábado (18).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027
Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados