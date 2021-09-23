Camisa do Corinthians em Dérbi terá homenagem a Dom Paulo Evaristo Arns

Crédito: Divulgação/Corinthians

O time do Corinthians entrará em campo no clássico contra o Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizando homenagens a um dos seus torcedores mais ilustres, Dom Evaristo Arns, que completaria 100 anos neste mês de setembro.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosOs atletas corintianos entrarão com uma faixa em alusão ao centenário do cardeal, além da camisa utilizada pelo elenco do Timão no Dérbi ter um patch comemorativo à data.

Arcebispo-emérito de São Paulo, Dom Evaristo era corintiano fanático, inclusive sendo autor do livro "Corintiano, graças a Deus".

Fundador da Comissão de Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arns ficou conhecido como o Cardeal dos Direitos Humanos, devido a sua atuação em bairros periféricos. O líder religioso faleceu em novembro de 2016, aos 95 anos.