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Camisa comemorativa do Mundial de Clubes terá edição limitada e não será usada em jogos

Modelo em alusão aos 70 anos da conquista será divulgado até quinta-feira (22)
...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 04:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 04:30
Crédito: Momento exato do gol de Liminha, que carimbou a conquista da Copa Rio de 1951 (Foto; Divulgação/Palmeiras
A conquista do Mundial de Clubes de 1951 faz aniversário de 70 anos nesta quinta-feira (22) e Palmeiras e Puma preparam lançamento da campanha com a camisa especial do título para as próximas horas. A ideia é aproveitar a data comemorativa para relembrar a conquista no Maracanã, há sete décadas.O modelo terá uma edição limitada e não será usada em jogos. A venda ficará restrita aos canais oficiais do clube, tanto online quanto físico, além do site da marca alemã. As vendas físicas começam nesta quinta-feira (22) e o preço é de R$ 299,90
Ainda em 2021 haverá o lançamento do terceiro uniforme, tradicionalmente divulgado no mês de agosto, quando o Palmeiras faz aniversário.

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