Camisa comemorativa do Mundial de Clubes terá edição limitada e não será usada em jogos

A conquista do Mundial de Clubes de 1951 faz aniversário de 70 anos nesta quinta-feira (22) e Palmeiras e Puma preparam lançamento da campanha com a camisa especial do título para as próximas horas. A ideia é aproveitar a data comemorativa para relembrar a conquista no Maracanã, há sete décadas.O modelo terá uma edição limitada e não será usada em jogos. A venda ficará restrita aos canais oficiais do clube, tanto online quanto físico, além do site da marca alemã. As vendas físicas começam nesta quinta-feira (22) e o preço é de R$ 299,90