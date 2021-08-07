Camisa 12 completa 50 anos neste domingo (8) e recebe homenagens do Corinthians

Crédito: Yago Rudá

Além do Dia dos Pais, este domingo (8) marca o aniversário de 50 anos da Fiel Torcida Jovem Camisa 12, uma das principais uniformizadas do Corinthians. Portanto, o Timão realizará ações em homenagem a data marcante.

No mesmo dia em que a Camisa 12 completa meio século de existência, o Time do Povo entra em campo, enfrentando o Santos, na Vila Belmiro, às 16h, pela 15ª rodada do Brasileirão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo Clássico Alvinegro e também no duelo contra o Ceará, na semana seguinte, na Neo Química Arena, o elenco corintiano vestirá durante o aquecimento uma camisa em alusão a organizada.

O goleiro Cássio utilizará a mensagem que destaca o aniversário da Camisa 12 também em seu uniforme de jogo, que levará o termo “Camisa” no lugar do seu nome – o arqueiro veste o número 12, que completa o nome da uniformizada.

As camisas de jogo terão um patch exclusivo em comemoração ao jubileu de ouro da torcida

As vestimentas comemorativas foram desenvolvida em uma parceria entre o Timão e a Nike, fornecedora de materiais esportivas do clube.

Contra o Vozão, no próximo domingo (15), haverá homenagens no prédio leste da Arena, com mosaicos, além de uma faixa no acesso ao ramado e mensagens de parabéns nos telões do estádio.

Na sede social corintiana, haverá uma exposição de fotos, documentos, faixas e bandeiras da Fiel Torcida Camisa 12 que ficará instalada até dezembro na Rua São Jorge, 777.

Neste sábado (7), a entrada na exposição é gratuita, das 10h às 12h. A partir do domingo (8), custará R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).