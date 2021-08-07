Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Camisa 12 completa 50 anos neste domingo (8) e recebe homenagens do Corinthians

Uma das principais uniformizadas do Timão completa meio século de existência e terá diversas ações em comemoração...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 10:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 10:02
Crédito: Yago Rudá
Além do Dia dos Pais, este domingo (8) marca o aniversário de 50 anos da Fiel Torcida Jovem Camisa 12, uma das principais uniformizadas do Corinthians. Portanto, o Timão realizará ações em homenagem a data marcante.
No mesmo dia em que a Camisa 12 completa meio século de existência, o Time do Povo entra em campo, enfrentando o Santos, na Vila Belmiro, às 16h, pela 15ª rodada do Brasileirão.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo Clássico Alvinegro e também no duelo contra o Ceará, na semana seguinte, na Neo Química Arena, o elenco corintiano vestirá durante o aquecimento uma camisa em alusão a organizada.
O goleiro Cássio utilizará a mensagem que destaca o aniversário da Camisa 12 também em seu uniforme de jogo, que levará o termo “Camisa” no lugar do seu nome – o arqueiro veste o número 12, que completa o nome da uniformizada.
As camisas de jogo terão um patch exclusivo em comemoração ao jubileu de ouro da torcida
As vestimentas comemorativas foram desenvolvida em uma parceria entre o Timão e a Nike, fornecedora de materiais esportivas do clube.
Contra o Vozão, no próximo domingo (15), haverá homenagens no prédio leste da Arena, com mosaicos, além de uma faixa no acesso ao ramado e mensagens de parabéns nos telões do estádio.
Na sede social corintiana, haverá uma exposição de fotos, documentos, faixas e bandeiras da Fiel Torcida Camisa 12 que ficará instalada até dezembro na Rua São Jorge, 777.
Neste sábado (7), a entrada na exposição é gratuita, das 10h às 12h. A partir do domingo (8), custará R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).
O Memorial do Corinthians funcional de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, aos sábado, domingos e feriados, das 10h às 16h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados