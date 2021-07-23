Camilla Orlando comenta o acesso para a elite e vaga na semifinal da Série A2

O Red Bull Bragantino é o mais novo membro da elite do futebol feminino. O clube venceu o Athletico-PR, nos pênaltis, e se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileito A2 e, consequentemente, garantiu o acesso na série A1.
'Sem dúvidas uma das maiores conquistas da minha carreira. Colocar o Red Bull Bragantino na elite do futebol brasileiro, no lugar que o clube merece, é realmente uma grande realização. Cheguei na equipe com esse objetivo e estou feliz de cumpri-lo. Mas ainda não acabou. Vamos rumo ao título e não há dúvidas de que lutaremos até o fim para conseguir', declarou a treinadora
A próxima fase do campeonato, que são as semifinais, acontecerá no dia 15 de agosto. O Massa bruta enfrentará a Esmac, em duas partidas.