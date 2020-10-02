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Camilinha acusa árbitro de preconceito: ‘Você é machista’

Em entrevista pós jogo, a atleta se mostrou indignada com a postura do árbitro, que, segundo ela, foi desrespeitosa
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LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 22:24

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 22:24

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Ao final da partida desta quinta-feira (1) entre Palmeiras e Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão Feminino, a meia Camilinha, do Verdão, acusou quarto árbitro Eleno Gonzalez Todeschini de ter usado sua autoridade esportiva para desrespeitar as jogadoras em campo.
“O Eleno (4º árbitro) está usando da voz dele superior para ficar desrespeitando a gente, aqui. Ele está sendo machista com todas as atletas que estavam no banco de reservas. Isso é uma palhaçada! O futebol feminino precisa de respeito! Aí vem o cara, com um pouco de autoridade, e vem desrespeitar a gente. É uma palhaçada!”E essa não foi a primeira acusação sofrida pelo apitador. Em 2014, o Grêmio denunciou o árbitro Eleno Gonzalez Todeschini. A reclamação gremista julgou como inconvenientes algumas atitudes do árbitro, que teria ameaçado jogadores durante a partida.
Confira os melhores momentos da partida:

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