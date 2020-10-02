Camilinha acusa árbitro de preconceito: ‘Você é machista’

Ao final da partida desta quinta-feira (1) entre Palmeiras e Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão Feminino, a meia Camilinha, do Verdão, acusou quarto árbitro Eleno Gonzalez Todeschini de ter usado sua autoridade esportiva para desrespeitar as jogadoras em campo.

“O Eleno (4º árbitro) está usando da voz dele superior para ficar desrespeitando a gente, aqui. Ele está sendo machista com todas as atletas que estavam no banco de reservas. Isso é uma palhaçada! O futebol feminino precisa de respeito! Aí vem o cara, com um pouco de autoridade, e vem desrespeitar a gente. É uma palhaçada!”E essa não foi a primeira acusação sofrida pelo apitador. Em 2014, o Grêmio denunciou o árbitro Eleno Gonzalez Todeschini. A reclamação gremista julgou como inconvenientes algumas atitudes do árbitro, que teria ameaçado jogadores durante a partida.