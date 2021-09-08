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Camavinga é apresentado no Real Madrid: 'Muito feliz e orgulhoso'

Jogador de 18 anos foi contratado pelo clube merengue no último dia da janela de transferências e chega como promessa para o futuro. Contrato será de seis temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 09:29

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 09:29

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Contratado pelo Real Madrid na reta final da janela de transferências, o meio-campista Eduardo Camavinga, de apenas 18 anos, foi apresentado no clube merengue nesta quarta-feira. O novo reforço do time espanhol recebeu do presidente Florentino Pérez a camisa 25.- Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Quero agradecer ao presidente do Real Madrid e à minha família, porque eles tornaram possível que eu estivesse aqui. Se alguns anos atrás me dissessem que estaria aqui, não acreditaria... Hala Madrid - disse Camavinga em sua chegada.
Camavinga foi contratado por 31 milhões de euros (R$ 189 milhões) junto ao Rennes, mas o negócio pode chegar aos 40 milhões de euros (R$ 245 milhões) em possíveis bônus. A promessa francesa, que tinha contrato com seu clube anterior até o final desta temporada, assinou por seis anos, até junho de 2027.

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