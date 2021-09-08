Camavinga é apresentado no Real Madrid: 'Muito feliz e orgulhoso'

Contratado pelo Real Madrid na reta final da janela de transferências, o meio-campista Eduardo Camavinga, de apenas 18 anos, foi apresentado no clube merengue nesta quarta-feira. O novo reforço do time espanhol recebeu do presidente Florentino Pérez a camisa 25.- Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Quero agradecer ao presidente do Real Madrid e à minha família, porque eles tornaram possível que eu estivesse aqui. Se alguns anos atrás me dissessem que estaria aqui, não acreditaria... Hala Madrid - disse Camavinga em sua chegada.