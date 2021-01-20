Camavinga é a prioridade do Real Madrid para a próxima temporada

Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Após acertar a contratação do defensor David Alaba, o Real Madrid já mira sua próxima contratação para a temporada 2021/22. De acordo com a imprensa espanhola, o meio-campista Eduardo Camavinga, do Rennes, é a prioridade merengue.

+ Veja a tabela da La LigaSegundo o jornal "Marca", os contatos com o atleta de 18 anos e também com a equipe francesa estão bem adiantados, e a negociação só não foi fechada na última janela de transferências por causa dos impactos financeiros causados pela Covid-19.

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