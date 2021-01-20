Camavinga é a prioridade do Real Madrid para a próxima temporada

Após acertar a contratação do defensor David Alaba, o Real Madrid já mira sua próxima contratação para a temporada 2021/22. De acordo com a imprensa espanhola, o meio-campista Eduardo Camavinga, do Rennes, é a prioridade merengue.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo o jornal "Marca", os contatos com o atleta de 18 anos e também com a equipe francesa estão bem adiantados, e a negociação só não foi fechada na última janela de transferências por causa dos impactos financeiros causados pela Covid-19.
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Um dos principais destaques do Rennes, o meio-campista fez 16 jogos na atual temporada, com um gol marcado e duas assistências. Em outubro, o jogador, até então com 17 anos, tornou-se no atleta mais jovem a balançar as redes pela seleção francesa.