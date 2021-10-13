Camacho vibra com rápida identificação no Santos: 'Me sinto em casa'

Crédito: Ivan Storti/ Santos FC

Após o árbitro Bruno Arleu de Araújo confirmar, aos 48 minutos do segundo tempo, o gol de Wagner na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo (10), a Vila Belmiro quase veio abaixo. E no meio de toda a euforia de atletas, membros da comissão técnica e torcedores, uma comemoração em especial chamou bastante a atenção de todos os presentes.Sozinho na lateral do gramado, Camacho se ajoelhou e, como uma forma de extravasar, gritou e bateu no escudo do Peixe diversas vezes. O gesto viralizou nas redes sociais, e a torcida santista viu no volante o símbolo de raça e alívio pelo triunfo suado no fim do jogo.

- Hoje, com a internet, não tem como a gente ficar sem saber das coisas. E fiquei muito feliz com a repercussão do meu gesto. Ali foi mais um desabafo mesmo, aquele sentimento de um caminhão saindo das costas de todos nós, jogadores e torcedores. Da forma que aconteceu, nos acréscimos, foi um desabafo e um alívio para todos. Eu não esperava essa identificação tão rápida aqui. Apesar do momento complicado na competição, eu me sinto muito bem no clube. Muito orgulhoso de defender essas cores. Fui muito bem recebido por todos e me sinto em casa. Sabemos que ainda tem muito campeonato pela frente e ainda estamos numa situação muito difícil, mas o jogo de domingo foi bom demais. Acho que foi do jeito que tinha que ser para a gente tirar essa ‘zica’ e partir para coisas boas - afirmou o camisa 29.Além da vontade, Camacho também vem se destacando dentro de campo. Segundo números do Footstats, o jogador lidera o Peixe em passes certos (1164), em lançamentos (57%) e desarmes (38), e também é o segundo mais eficiente nos passes, com 95% de acerto. O volante comemorou os dados e espera manter a boa fase.

- É muito bom saber desses números, pois são características que a minha posição pede. Desde quando comecei na base eu sempre tive essa característica do passe e acaba sendo algo normal, então esse número de desarme eu vejo como muito importante. Faz pouco tempo que comecei a jogar de primeiro volante, e sei que a função por ali é armar bem o time, mas também desarmar. Então fiquei bem feliz com esses dados e espero aumentar ainda mais até o fim do ano - ressaltou.

E com Camacho à disposição, o Santos volta a jogar nesta quarta-feira (13), às 19h, no Mineirão, para encarar o líder Atlético-MG, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o volante santista, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille precisa entrar em campo com a mesma garra do último domingo para conseguir mais uma vitória no torneio nacional.