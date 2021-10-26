Camacho tem lesão na coxa e vai ser desfalque no Santos

Após exames realizados na manhã desta terça-feira, foi detectado uma lesão muscular na posterior da coxa direita do volante Guilherme Camacho. Sem previsão de retorno, ele vai desfalcar o Santos nas próximas rodadas e vai passar por um tratamento intensivo, sendo reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do clube.O jogador saiu lesionado na derrota do Peixe para o América-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, no último sábado. No entanto, ele acabou recebendo o terceiro cartão amarelo na partida, por reclamação, no segundo tempo, muito depois de ter sido substituído pelo técnico Fabio Carille e já desfalcaria o Santos contra o Fluminense nesta quarta-feira.Sem Camacho, o técnico Fabio Carille tem a opção de utilizar Vinícius Balieiro na partida contra o Fluminense. Em recuperação, o volante Jobson também deve seguir fora da equipe. Expulso contra o América-MG, o meia Jean Mota também está fora do jogo contra o Fluminense.