Camacho minimiza gramado e foca em classificação do Santos

O Santos encerrou nesta terça-feira (22), sua preparação para o duelo de estreia na Copa do Brasil, diante do Salgueiro. O time santista treinou na parte da tarde, sob forte calor, no mesmo local onde acontecerá a partida, no Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro-PE.O volante Camacho atuou no estádio pernambucano em 2021, quando jogava ainda pelo Corinthians. Ele falou sobre as condições do gramado, mas entende que o principal objetivo é a classificação, independente do estado do campo.
- O campo está melhor do que ano passado. Mas sabemos que agora isso é o de menos. Temos que fazer um ótimo jogo e sair classificado, que é o mais importante - disse o camisa 29.Já o Menino da Vila, Sandry, comentou sobre a melhora de seu condicionamento físico. Ele voltou a ser titular na derrota para o São Paulo no domingo, na Vila Belmiro.
- Estou melhorando fisicamente, e após a partida de amanhã, já estarei 100% para o resto da temporada - afirmou o Menino da Vila.