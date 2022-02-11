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futebol

Camacho leva o terceiro amarelo e está fora do próximo duelo do Santos

Peixe jogará no próximo domingo contra o Ituano, na Vila Belmiro. Equipe foi vaiada em casa na noite desta quinta-feira após o empate em 1 a 1 com o São Bernardo...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 21:53

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2022 às 21:53
O Santos terá um desfalque certo para o duelo do próximo domingo, na Vila Belmiro, contra o Ituano. O volante Guilherme Camacho levou o terceiro cartão amarelo contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, e está fora do confronto.Sem o camisa 29, o técnico Fábio Carille pode optar por Felipe Jonatan no meio-campo e Lucas Pires na lateral. Outras opções são Vinícius Balieiro e Bruno Oliveira, que voltou recentemente após ficar afastado por Covid-19. Marcos Guilherme, caso o treinador queira um time um pouco mais ofensivo, corre por fora pela vaga.O meia Carlos Sánchez e o zagueiro Emiliano Velázquez ainda são dúvidas para o confronto de domingo. Eles ficaram de fora do jogo contra o São Bernardo.Emiliano Velázquez sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda durante os treinamentos da semana e foi preservado pela comissão técnica. No último treino, o jogador correu pelo gramado. Já Carlos Sánchez teve detectada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após o empate em 1 a 1 com o Guarani, em Campinas, na tarde do último domingo (6). O camisa 7 está afastado em tratamento médico e fisioterapêutico.
Crédito: CamachoétitulardeCarillenomeio-campo(Foto:Divulgação/Twitter

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