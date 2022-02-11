Camacho leva o terceiro amarelo e está fora do próximo duelo do Santos

O Santos terá um desfalque certo para o duelo do próximo domingo, na Vila Belmiro, contra o Ituano. O volante Guilherme Camacho levou o terceiro cartão amarelo contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, e está fora do confronto.Sem o camisa 29, o técnico Fábio Carille pode optar por Felipe Jonatan no meio-campo e Lucas Pires na lateral. Outras opções são Vinícius Balieiro e Bruno Oliveira, que voltou recentemente após ficar afastado por Covid-19. Marcos Guilherme, caso o treinador queira um time um pouco mais ofensivo, corre por fora pela vaga.O meia Carlos Sánchez e o zagueiro Emiliano Velázquez ainda são dúvidas para o confronto de domingo. Eles ficaram de fora do jogo contra o São Bernardo.Emiliano Velázquez sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda durante os treinamentos da semana e foi preservado pela comissão técnica. No último treino, o jogador correu pelo gramado. Já Carlos Sánchez teve detectada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após o empate em 1 a 1 com o Guarani, em Campinas, na tarde do último domingo (6). O camisa 7 está afastado em tratamento médico e fisioterapêutico.