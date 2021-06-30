Camacho lamenta empate do Santos na Vila: 'Tínhamos que ganhar'

O empate do Santos contra o Sport por 0 a 0, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, fez o volante Camacho relembrar a partida contra o Juventude, na terceira rodada do Brasileirão.Na oportunidade, o Peixe também teve dificuldade em furar a marcação do adversário e, com isso, o jogo acabou empatado sem gols naquela oportunidade.- Tínhamos que ganhar. Não entramos nessa retranca nesses dois jogos (Sport e Juventude). Jogo era pelo lado, meio estava afunilado. Cruzamos muito e chutamos pouco. Não quiseram jogar, fizeram cera e juiz foi conivente, mas temos que aprender a jogar assim - disse Camacho.O Santos agora enfrenta o América Mineiro, fora de casa, na nona rodada do Campeonato. Como visitante, o Peixe tem duas derrotas e um empate. Já o Coelho ainda não venceu em seus domínios, mas nessa quarta-feira o time ganhou do Bahia jogando em Salvador.