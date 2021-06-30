AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Camacho lamenta empate do Santos na Vila: 'Tínhamos que ganhar'

Com empate em 0 a 0 contra o Sport, Peixe desperdiça a chance de subir na tabela...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 20:05
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O empate do Santos contra o Sport por 0 a 0, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, fez o volante Camacho relembrar a partida contra o Juventude, na terceira rodada do Brasileirão.Na oportunidade, o Peixe também teve dificuldade em furar a marcação do adversário e, com isso, o jogo acabou empatado sem gols naquela oportunidade.- Tínhamos que ganhar. Não entramos nessa retranca nesses dois jogos (Sport e Juventude). Jogo era pelo lado, meio estava afunilado. Cruzamos muito e chutamos pouco. Não quiseram jogar, fizeram cera e juiz foi conivente, mas temos que aprender a jogar assim - disse Camacho.O Santos agora enfrenta o América Mineiro, fora de casa, na nona rodada do Campeonato. Como visitante, o Peixe tem duas derrotas e um empate. Já o Coelho ainda não venceu em seus domínios, mas nessa quarta-feira o time ganhou do Bahia jogando em Salvador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 29 de junho de 2026.
Se a lei de trânsito não chega, não existe lei
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
BR-262 é totalmente interditada após tombamento de carreta em Ibatiba
Imagem de destaque
Regular plataformas é necessário; regular ignorando evidências é perigoso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados