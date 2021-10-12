Camacho evolui com Carille e se destaca no Santos

A vitória do Santos contra o Grêmio, neste domingo (11), acabou com um jejum de 11 partidas sem os três pontos. Entre alguns destaques, o volante Camacho chamou atenção pela boa partida nas ações defensivas e ofensivas. O jogador vem sendo o primeiro volante de Carille.Contrato a pedido de Fernando Diniz, Camacho rapidamente ganhou a posição no Peixe. Com boa saída de bola, o jogador se destaca no Campeonato Brasileiro. Ao todo, o volante é o que mais acerta passes no Santos na competição, com 91% de aproveitamento. Também é o primeiro em passes longos e desarmes.