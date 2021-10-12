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futebol

Camacho evolui com Carille e se destaca no Santos

Volante teve uma boa atuação na vitória do Peixe sobre o Grêmio neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 21:42

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 21:42

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A vitória do Santos contra o Grêmio, neste domingo (11), acabou com um jejum de 11 partidas sem os três pontos. Entre alguns destaques, o volante Camacho chamou atenção pela boa partida nas ações defensivas e ofensivas. O jogador vem sendo o primeiro volante de Carille.Contrato a pedido de Fernando Diniz, Camacho rapidamente ganhou a posição no Peixe. Com boa saída de bola, o jogador se destaca no Campeonato Brasileiro. Ao todo, o volante é o que mais acerta passes no Santos na competição, com 91% de aproveitamento. Também é o primeiro em passes longos e desarmes.
Em interceptações, chances criadas e acerto no drible, Camacho é o segundo com melhor aproveitamento em todos os jogadores do Santos.O volante também ganhou uma nova função com o técnico Fábio Carille. Conhecidos dos tempos de Corinthians, Camacho vem sendo o cobrador de escanteios do Peixe, além de faltas laterais em que existe a possibilidade de uma bola cruzada para aproveitamento de cabeça.

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