Camacho diz que 'jogou a vida' para ir bem em 'vestibular do Corinthians', e revela conversa com Mancini

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Para se sair bem no “vestibular do professor Mancini”, que rodou o elenco do Corinthians nos últimos quatro jogos, o volante Camacho precisou encarar os jogos contra a Ferroviária e Ituano, pelo Paulistão, como “oportunidade da vida”.

– Toda chance, todo treino, todo jogo, eu encaro assim. A gente sabia que todo mundo ia rodar e jogar, e eu joguei como se fosse o jogo da minha vida, esses jogos tentei dar meu máximo para poder ter ais oportunidades – comentou o jogador em entrevista coletiva virtual concedida nesta quarta-feira (21).O camisa 20 marcou o único gol corintiano na derrota por 2 a 1, de virada, contra a Locomotiva, no dia 13 de março, e no último domingo (18), foi o autor da assistência para o segundo tento do Timão, no triunfo por 2 a 0 diante do Galo de Itu, na Neo Química Arena.

– Tentei entrar mais na era, participar mais dos gols, participar mais do jogo e nesses dois jogos as coisas deram certo para mim – disse o corintiano.

Desde a sua chegada ao Corinthians, em 2016, Camacho nunca conseguiu se firmar no clube, tendo, inclusive, sido emprestado ao Athletico-PR durante duas temporadas: 2018 e 2019. No Furacão, o meia jogou com Tiago Nunes, treinador corintiano no início do ano passado, que solicitou o retorno do atleta.

Contudo, em setembro de 2020, Nunes deixou o comando do Timão, e Vagner Mancini chegou ao clube no mês seguinte. O novo treinador, então, conversou com o meio campista, destacando os pontos em que o jogador precisaria evoluir.

– Um dos pontos positivos do Vagner (Mancini) é essa conversa franca que ele tem com a gente. Ele conversa olho no olho, não tem esse problema quem tá saindo sabe o porquê e os motivos, esse é um dos pontos fortes do Vagner (Mancini), e todo jogador gosta disso –

Desde a chegada de Vagner Mancini ao Corinthians, Camacho fez 18 jogos, sendo quatro como titular. Nesta temporada, foram cinco partidas, onde começou jogando em duas.