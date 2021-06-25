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futebol

Camacho acumula cartões e desfalca Santos contra Atlético-MG

Volante recebeu dois cartões amarelos pelo Corinthians e também foi punido na partida desta quinta-feira diante do Grêmio, em Porto Alegre, e terá de cumprir suspensão...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 10:14

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 10:14
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O meio de campo virou problema para Fernando Diniz. O volante Camacho recebeu o terceiro cartão amarelo na competição e vai ser desfalque contra o Atlético-MG, domingo, na Vila Belmiro. Ele já havia levado outros cartões quando estava no Corinthians e cumprirá suspensão automática.Além disso, Alison saiu machucado e é dúvida para o próxima duelo do Santos no Brasileiro. O camisa 5 do Peixe sofreu um trauma no joelho e vai ser reavaliado pelo departamento médico do clube. A dupla estava na disputa pela titularidade. Sem eles, Diniz poderá utilizar Vinicius Balieiro ou Zanocelo.
O Peixe ainda treina na manhã nesta sexta-feira no CT do Internacional antes de viajar para São Paulo na parte da tarde. Além de Alison, Pará também será reavaliado apenas na chegada em Santos.O confronto diante o Atlético-MG acontece no domingo, às 20h30min, na Vila Belmiro pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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