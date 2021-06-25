Camacho acumula cartões e desfalca Santos contra Atlético-MG

O meio de campo virou problema para Fernando Diniz. O volante Camacho recebeu o terceiro cartão amarelo na competição e vai ser desfalque contra o Atlético-MG, domingo, na Vila Belmiro. Ele já havia levado outros cartões quando estava no Corinthians e cumprirá suspensão automática.Além disso, Alison saiu machucado e é dúvida para o próxima duelo do Santos no Brasileiro. O camisa 5 do Peixe sofreu um trauma no joelho e vai ser reavaliado pelo departamento médico do clube. A dupla estava na disputa pela titularidade. Sem eles, Diniz poderá utilizar Vinicius Balieiro ou Zanocelo.