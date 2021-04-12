Calma, Abel! Técnico do Palmeiras soma sete cartões em 34 jogos dirigindo a equipe

Intenso e falante durantes os 90 minutos. Esses são bons jeitos de definir a postura de Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, na beira do gramado. Expulso ainda no primeiro tempo na final da Supercopa do Brasil, o treinador recebeu o cartão vermelho ao reclamar da falta de critério do árbitro Leandro Vuaden na aplicação dos cartões amarelos e assistiu das tribunas a derrota do Verdão nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.No entanto, essa não foi a primeira vez em que o português se exaltou na beira do gramado e foi punido por falar além do necessário aos árbitros e assistentes da partida. Em 34 jogos dirigindo a equipe, Abel soma sete cartões, sendo cinco amarelos e dois vermelhos, com média de uma infração a cada 4.8 jogos. Vale lembrar que o Palmeiras fez 42 partidas no período desde a chegada do treinador, porém em oito ocasiões ele ficou longe do banco por motivos de suspensão, Covid e o período de recesso.
Além da final, Abel já havia sido expulso diante do Ceará, na ida das quartas de finais da Copa do Brasil 2020. Já com cartões amarelos, sofreu diante de Goiás, Internacional e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Libertad, na Libertadores e América Mineiro, na Copa do Brasil.Em sua última expulsão, no duelo contra o Ceará, o português foi denunciado por xingamentos relatados na súmula pelo árbitro Bráulio da Silva Machado e passou por julgamento no STJD. Dizendo não ter ofendido o juiz, foi absolvido, em audiência realizada no mês de janeiro.
Na ocasião, segundo relato constado na súmula da partida, Abel teria dito “vai se f…, vai tomar no c…, vem ver que não foi nada”, na presença do árbitro assistente e do quarto árbitro.
Com Abel disponível para ficar no banco de suplentes, o Palmeiras volta a campo pra decidir mais um título nesta quarta-feira (14). Com um 2 a 1 na ida, o Alviverde joga a partida de volta da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia às 21h30, novamente, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.