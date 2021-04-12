Calma, Abel! Técnico do Palmeiras soma sete cartões em 34 jogos dirigindo a equipe

Intenso e falante durantes os 90 minutos. Esses são bons jeitos de definir a postura de Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, na beira do gramado. Expulso ainda no primeiro tempo na final da Supercopa do Brasil, o treinador recebeu o cartão vermelho ao reclamar da falta de critério do árbitro Leandro Vuaden na aplicação dos cartões amarelos e assistiu das tribunas a derrota do Verdão nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.No entanto, essa não foi a primeira vez em que o português se exaltou na beira do gramado e foi punido por falar além do necessário aos árbitros e assistentes da partida. Em 34 jogos dirigindo a equipe, Abel soma sete cartões, sendo cinco amarelos e dois vermelhos, com média de uma infração a cada 4.8 jogos. Vale lembrar que o Palmeiras fez 42 partidas no período desde a chegada do treinador, porém em oito ocasiões ele ficou longe do banco por motivos de suspensão, Covid e o período de recesso.