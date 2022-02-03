Calendário definido pela CBF: veja as rodadas do Brasileirão que os convocados desfalcarão o Flamengo

Sem a paralisação do futebol nacional nas Datas Fifa, o Flamengo pode perder alguns de seus principais nomes, como Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. em até cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou a tabela do torneio, rodada a rodada, e o Rubro-Negro já sabe quais rivais enfrentará nos intervalos reservados para as Datas Fifa nos meses de junho e em setembro.O uruguaio Arrascaeta, o chileno Isla e os brasileiros Everton Ribeiro e Gabigol são presenças regulares nas convocações das respectivas seleções. Em junho, três datas (dias 2, 9 e 14) estão reservadas para amistosos. Em setembro serão nos dias 22 e 27. A CBF ainda não detalhou a tabela, mas a nona, a 10ª, 11ª e 12ª rodadas acontecerão em 4, 5 ou 6, 8 ou 9, 11, 12 ou 13, e 15 ou 16 de junho, respectivamente. Enquanto a 28ª rodada será nos dias 28 ou 29 de setembro.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWDesta forma, confirmadas as presenças de atletas nas convocações de seleções sul-americanas - seja do Brasil, Chile, Uruguai ou outra -, o Flamengo não contará com os nomes nas partidas das nona, 10ª e 11ª rodadas, com a possibilidade de ficarem fora das 12ª e 28ª rodadas. Isso dependerá da logística, de onde jogarão as seleções, por exemplo, as datas exatas dos jogos do Flamengo e as condições nas quais os atletas se reapresentarão ao clube.