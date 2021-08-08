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Calegari, Gabriel Teixeira e Luiz Henrique estão fora da partida do Fluminense contra o América-MG

Gabriel Teixeira está com uma virose, enquanto Luiz Henrique ficou de fora por dores na coxa direita; Calegari foi liberado para acompanhar a esposa num procedimento cirúrgico...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 11:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 11:51
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense terá três desfalques para a partida deste domingo, às 16h, contra o América-MG, no Independência. O atacante Luiz Henrique sentiu dores na coxa direita e sequer viajou com a delegação para Belo Horizonte. Já Gabriel Teixeira foi diagnosticado com uma virose e ficou de fora da relação. Por fim, o lateral Calegari foi liberado para acompanhar a esposa em um procedimento cirúrgico emergencial para tratamento de apendicite.
> Veja jogadores do Fluminense que foram convocados para as OlimpíadasAlém deles, o Fluminense já tinha o desfalque de outros jogadores. O atacante Caio Paulista ainda se recupera de uma lesão na coxa direita e o centroavante Raúl Bobadilla segue em quarentena após ter testado para a Covid-19. Já Hudson está em trabalho de recuperação da cirurgia para reparar a lesão de ligamento cruzado anterior no joelho direito.
> Veja a tabela do Brasileirão
O Fluminense vai a campo neste domingo, às 16h, no Independência, para enfrentar o América-MG, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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