Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Calegari celebra vitória do Fluminense, comenta apoio da torcida e atuação no meio: 'Conheço o espaço'
futebol

Calegari celebra vitória do Fluminense, comenta apoio da torcida e atuação no meio: 'Conheço o espaço'

Calegari se destacou atuando na posição de origem, como volante;  Jovem enfatizou importância do apoio da torcida e gesto de agradecimento após vitória...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 15:55
Fundamental para a vitória do Fluminense sobre o Internacional na última quarta, no Maracanã, Calegari viveu uma noite diferente. Na posição de origem, como volante, o jovem foi convocado por Marcão para suprir os desfalques de André, Nonato e Martinelli. O Moleque de Xerém destacou que o apoio dos torcedores foi importante para o resultado, e revelou que a ideia de jogar as camisas para a arquibancada no fim do duelo partiu de Fred.- Eu falei antes do jogo que a torcida era de extrema importância para a gente, independentemente de a gente estar vencendo, empatando ou perdendo. E a gente decidiu no campo jogar as camisas, o Fred falou com a gente e todo mundo concordou, porque o apoio da torcida foi sem igual, nos ajudou muito nessa vitória, como um 12º jogador dentro de campo. Um sentimento inexplicável. E também quando eu saí do jogo, a torcida cantando meu nome, eu sempre sonhei com isso. Agora é continuar trabalhando para ter isso mais vezes - disse o jogador.O lateral comentou sobre o desafio de entrar no lugar dos volantes, que vem fazendo atuações de destaque durante a temporada. Contudo, ele afirmou que a base de Xerém fez a diferença para a atuação de destaque durante os 90 minutos no Maracanã.
- Foi uma responsabilidade muito grande substituir o André e o Martinelli, que vêm jogando muito bem. O Marcão me chamou ontem (terça), perguntou se eu estava pronto e disse que confiava em mim. Eu disse que sim, que já havia jogado de volante, conheço o espaço. Treinamos e eu consegui relembrar os movimentos. E graças a Deus deu tudo certo. Porém, mesmo lembrando do estilo de jogo pelo meio, o atleta contou que sentiu a diferença do setor para a lateral. Segundo o camisa 31, a adaptação aconteceu durante os 90 minutos.
- No começo eu senti um pouco, foi como uma novidade fisicamente, pois no meio-campo há uma mais troca de direção e movimentos curtos, diferentemente da lateral, em que os movimentos são mais longos. Mas ao longo do jogo eu fui me adaptando, adquirindo ritmo e consegui chegar até os 45 fazendo o meu máximo para conseguirmos a vitória - disse. O jogador ainda aproveitou para projetar o próximo duelo, em que o Fluminense encara o Atlético-MG, que pode conquistar o Brasileiro em casa. Apesar do confronto difícil, o Calegari não se intimida e afirma que o time vai entregar tudo que pode nas rodadas fora de casa para alcançar o G6.
- Nos últimos jogos a gente vem vencendo dentro de casa e muito por conta do apoio da torcida. Mas a gente não vem tão bem assim fora de casa. Só que se é uma final para o Atlético-MG, também é uma final para a gente. A gente está buscando uma vaga direta na Libertadores e a gente vai entrar para ganhar, para buscar nossos pontos. E contra o Bahia também. Temos totais condições de sair com as vitórias para conquistarmos nosso objetivo.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroNeste domingo, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!
Crédito: CalegariprojetousequênciadoFluminensenofinaldoBrasileiro(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados