Calegari agradece carinho da torcida, elogia elenco e comenta disputa por posição: 'Quem ganha é o Fluminense'

Nesta sexta-feira, o Fluminense realizou a última preparação antes do jogo contra o Boavista, pela 11a rodada. Depois do treino, Calegari falou sobre o carinho que vem recebendo da torcida nas partidas da Libertadores. O lateral-direito também revelou que procurar honrar a história do clube, que conhece desde que atuava em Xerém, dentro das quatro linhas. - Eu vivo o Fluminense há muito tempo e isso me fez conhecer a história, e sempre que eu entro em campo, tento representar da melhor forma possível. O carinho da torcida é incrível, nos ajuda muito, então, é conseguir retribuir todo esse carinho em campo - disse.

Desde 2020 no profissional, Calegari disputa a posição com Samuel Xavier desde a temporada passada. Porém, o Moleque de Xerém afirmou que a competição é saudável e fortalece o elenco.

- Eu e o Samuel, após a chegada dele, na temporada de 2021, temos uma disputa bem sadia. Somos bem parceiros. Cada um respeita a fase do outro. Ele teve a fase dele com ótimos jogos. Agora que eu voltei, consegui ser titular também, estou tendo boas atuações. Então tendo eu e ele em boa fase quem ganha é o Fluminense.

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Meia de origem, o jogador mudou de posição quando subiu para a equipe principal do Flu. Em 2021, chegou a fazer um jogo como volante e se destacou. Durante a coletiva, Calegari ressaltou que está à disposição para ajudar o time em qualquer uma das duas funções.

- Eu me vejo como um lateral que pode ser utilizado no meio de campo, apesar de ser um meio campo de origem. A disputa é muito acirrada lá no meio, tem muitos jogadores bons. Posso ser utilizado também no meio de campo, mas fica a critério do Abel.

Calegari ainda comentou sobre a qualidade do elenco que o Fluminense montou para esta temporada. O lateral acredita que tanto o time da Libertadores quanto o do Carioca tem sua importância e, por fim, elogiou o trabalho de Abel Braga.

- Temos um grupo muito forte. Este ano ainda mais. Vem sendo construído algo bem interessante. Não falo em time titular do Carioca e time titular da Libertadores. Estamos com um grupo forte. Um grupo muito interessado em trabalhar e conquistar títulos. Isso que estamos visando. É dar sequência ao trabalho que, além da Taça Guanabara, queremos mais. Seguir trabalhando e deixar a decisão de titular nas mãos do Abel, ele sabe o que faz.