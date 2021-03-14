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Caiu o 1º técnico no Mineiro 2021: Diogo Giacomini deixa o Coimbra

O treinador, que estava a quatro anos no clube de Contagem, foi demitido pelos maus resultados no Estadual, sem conseguir nenhuma vitória...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 17:09
Crédito: Diogo Giacomini ficou no Coimbra por quatro anos, conseguindo os acessos que levaram o time è elite do Mineiro-(Henrique Chendes/Coimbra
Aconteceu a primeira demissão de treinador no Campeonato Mineiro de 2021. Com uma campanha ruim, tendo apenas dois pontos em quatro jogos, o Coimbra demitiu o técnico Diogo Giacomini.
O anúncio foi feito pelo clube na manhã deste domingo, 14 de março, após a derrota para o Boa Esporte, na última sexta-feira, em Varginha, a segunda na competição. Giacomini estava no comando do Grande Time de Contagem pelo quarto ano seguido, tendo conquistado neste período, os títulos dos campeonatos mineiros da segunda e da terceira divisão, em 2019 e 2018, respectivamente. A diretoria do Coimbra informou também que todo o restante da comissão técnica do clube continua sendo permanente e segue seus trabalhos. Para o jogo contra o Atlético-MG, sexta-feira, (19/03), quem comanda o time é Diogo Evaristo, auxiliar técnico do Coimbra Sports.

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