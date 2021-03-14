Caiu o 1º técnico no Mineiro 2021: Diogo Giacomini deixa o Coimbra

O anúncio foi feito pelo clube na manhã deste domingo, 14 de março, após a derrota para o Boa Esporte, na última sexta-feira, em Varginha, a segunda na competição. Giacomini estava no comando do Grande Time de Contagem pelo quarto ano seguido, tendo conquistado neste período, os títulos dos campeonatos mineiros da segunda e da terceira divisão, em 2019 e 2018, respectivamente. A diretoria do Coimbra informou também que todo o restante da comissão técnica do clube continua sendo permanente e segue seus trabalhos. Para o jogo contra o Atlético-MG, sexta-feira, (19/03), quem comanda o time é Diogo Evaristo, auxiliar técnico do Coimbra Sports.