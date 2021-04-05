Caiu! Jair Ventura é demitido do comando técnico do Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Chegou ao fim passagem de Jair Ventura no Sport. Após a goleada sofrida pela Copa do Nordeste no último sábado, a pressão ficou insustentável e a diretoria comunicou a saída do treinador nesta segunda-feira.

Contratado em agosto do ano passado quando o Leão atravessava uma crise no Campeonato Brasileiro, Jair Ventura conseguiu ajustar o time e conseguiu o feito de manter-se na elite do futebol nacional.

Nesta temporada, a cobrança em cima do seu trabalho foi maior. Apesar dos reforços chegarem ao clube com o estadual e Copa do Nordeste em andamento, o treinador não mostrou evolução.

Na semana passada Jair Ventura ficou ‘ameaçado’ por duas vezes antes dos jogos contra o Central e Santa Cruz, mas conseguiu escapar da demissão.

No fim de semana, o time voltou a apresentar um futebol abaixo do esperado e o comandante não resistiu.