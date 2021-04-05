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futebol

Caiu! Jair Ventura é demitido do comando técnico do Sport

Após a goleada contra o Ceará, o treinador não resistiu a pressão e foi desligado na manhã desta segunda-feira...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 10:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 10:16
Crédito: Divulgação/Sport
Chegou ao fim passagem de Jair Ventura no Sport. Após a goleada sofrida pela Copa do Nordeste no último sábado, a pressão ficou insustentável e a diretoria comunicou a saída do treinador nesta segunda-feira.
Contratado em agosto do ano passado quando o Leão atravessava uma crise no Campeonato Brasileiro, Jair Ventura conseguiu ajustar o time e conseguiu o feito de manter-se na elite do futebol nacional.
Nesta temporada, a cobrança em cima do seu trabalho foi maior. Apesar dos reforços chegarem ao clube com o estadual e Copa do Nordeste em andamento, o treinador não mostrou evolução.
Na semana passada Jair Ventura ficou ‘ameaçado’ por duas vezes antes dos jogos contra o Central e Santa Cruz, mas conseguiu escapar da demissão.
No fim de semana, o time voltou a apresentar um futebol abaixo do esperado e o comandante não resistiu.
Na rede social, o Sport agradeceu os serviços do comandante e desejou sorte em sua caminhada no futebol.

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