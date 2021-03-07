Caio Vinícius lamenta derrota do Fluminense e destaca: 'Nossa pressão não encaixou em alguns momentos'

Na tarde deste domingo, a Portuguesa derrotou o Fluminense por 3 a 0, no Maracanã, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Após o duelo, o volante Caio Vinícius, do Tricolor das Laranjeiras, lamentou a derrota e destacou que a pressão da defesa não funcionou como o time queria.> Relembre a campanha do Fluminense na Libertadores> Veja a tabela do Campeonato Carioca- Hoje, nós não fomos bem. Defensivamente, acho que a nossa pressão não encaixou em alguns momentos e tomamos os gols, mas é levantar a cabeça. Tem muito trabalho ainda, temos um próximo jogo ainda.
Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense volta à campo no próximo domingo, contra o Flamengo, às 18h. Caio Vinícius evitou falar sobre o Rubro-Negro e frisou que a equipe vai buscar a vitória independemente de quem seja o adversário.
- Nós somos um time grande, tem que levantar a cabeça para trabalhar na semana, acertar os erros que cometemos nesse jogo e, na próxima partida, ir com tudo para buscar a vitória independentemente de quem seja o adversário.